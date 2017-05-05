نسبة مشاركة ضعيفة في انتخابات الجزائر

بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الجزائرية 25ر38 بالمائة، حسب ما أعلن عنه اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي.

وأوضح الوزير في ندوة صحافية، خصصت لتقديم النتائج الأولية للتشريعيات، أن هذه النسبة لا تأخد في الحسبان نسبة مشاركة أعضاء الجالية بالخارج، التي تحصي قرابة المليون ناخب”.

وأكدت وسائل الإعلام أن النسبة ضعيفة جدا، وتعتبر صدمة للنظام الجزائري.

وفي الوقت الذي أشاد فيه وزير الداخلية بالأجواء التي مرت بها الانتخابات، أكدت وسائل إعلام أن غالبية المقاعد فاز بها حزبين مقربين من النظام كما كان متوقعا.

وحصل تحالف الأحزاب الحاكمة في الجزائر على الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية، التي جرت أمس الخميس.

وحصل حزب جبهة التحرير الوطني الذي يرأسه عبد العزيز بوتفليقة على 164 مقعدا من أصل 462، بينهم 50 امرأة، بينما حصل حليفه حزب التجمع الوطني الديمقراطي على 97 مقعدا بينهم 32 امرأة، ما يمثل الأغلبية المطلقة في المجلس الشعبي الوطني.

وتقلص الفارق بين حزبي السلطة كما توقع المراقبون من 153 مقعدا في 2012 (221 لجبهة التحرير مقابل 68 للتجمع الوطني) إلى 67 مقعدا فقط.

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