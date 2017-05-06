حصاد مطالب بالتحقيق في “النقط مقابل الجنس”

قررت اللجنة العلمية والتأديبية لكلية العلوم بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، إرجاء الحسم في مصير الأستاذ المتهم بابتزاز طالباته، وفق شعاره “النقط مقابل الجنس”، إلى غاية الثلاثاء المقبل، بعدما تغيب عن الاجتماع الذي دعي له أخيرا، واستمرار احتجاجات الطلبة الذين قاطعوا الدروس، وشنوا حملة واسعة النطاق تهدف إلى إقالة المعني بالأمر وطرده من سلك التعليم العالي.

وقالت مصادر “الصباح” إن جمعيات نسائية ومنظمات حقوقية، ستوجه رسالة احتجاج إلى محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، لمطالبته بفتح تحقيق معمق، رغم وجود استقلالية المؤسسات الجامعية، وذلك لأجل تطبيق مقتضيات محاربة التحرش الجنسي الواردة ضمن قانون مكافحة العنف ضد النساء، إذا ثبتت صحة الادعاءات الرائجة على صفحة ” فيسبوكية” لحوالي 141 محادثة أجراها أستاذ مع طالبات بكلية العلوم بتطوان، تبرز استغلاله لـ 37 منهن جنسيا، مقابل منحهن نقاطا عالية في امتحانات المادة التي يدرسها، والتي تتراوح بين 18 و20 على 20، وذلك بين 2013 و2016.

ونفى الأستاذ المعني، وفق المصادر نفسها، كل التهم التي راجت عنه، مؤكدا استعداده المثول أمام اللجنة العلمية والتأديبية، مؤكدا أن الصفحة “الفيسبوكية” مفبركة من قبل طليقته التي أرادت، بحسبه، الانتقام منه، إذ سيدلي ببيانات في الموضوع لإبعاد التهم الموجهة إليه بأنه ابتز طالباته، في إطار مقايضة شرفهن بتحصيل نقاط مرتفعة، إذ تم ذكر عناوين المنزلين اللذين كان يستقبل فيهما ضحاياه من الطالبات اللواتي تحت التهديد خضعن لنزواته، وفق ما نشر دائما على الصفحة” الفيسبوكية”، ما دفع فصائل طلابية مختلفة إلى وصف الفضيحة الجنسية تحت مسمى “الجنس مقابل النقط” على منوال “النفط مقابل الغذاء” الذي أصدرته الأمم المتحدة الرامي إلى السماح لنظام صدام حسين الذي كان يعاني الحصار ببيع 2 مليار دولار من براميل النفط لأجل أداء فاتورة الغذاء، كي لا يتعرض الشعب العراقي إلى الجوع.

وسينتقل موضوع “النقط مقابل الجنس” إلى قاعات الجلسات بمجلسي البرلمان، النواب والمستشارين، الذين سيضعون أسئلة شفوية على الوزير حصاد.

أحمد الأرقام

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