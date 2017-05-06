إجراءات جديدة لمطاردة الموظفين الأشباح

فشلت حكومة بنكيران في وضع حد لظاهرة الموظفين الأشباح في الإدارة العمومية، والتي تعتبر من مؤشرات الفساد الإداري، وضعف الحكامة في المرفق العمومي.

وكشفت معطيات حصلت عليها “الصباح” أن الإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها الحكومة السابقة، بعد صدور منشور لرئيس الحكومة رقم 26/2016، وتعزيز المراقبة اليومية لحضور الموظفين، ودوريات المراقبة والتتبع، مكنت من ضبط 2628 حالة في أربع سنوات (665 حالة في 2012، و772 في 2013، و670 حالة في 2014، و521 حالة في 2015).

ولمواجهة الظاهرة، قال محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إن الوزارة ستحرص على تعزيز الإجراءات والتدابير لمحاربتها من خلال تقييم عمل اللجنة الوزارية المشتركة التي تقوم بدراسة لوائح الموظفين الذي يعتبرون في عداد الأشباح أو المتغيبين بشكل مستدام.

وأوضح بنعبد القادر في حوار شامل مع “الصباح” ينشر لاحقا، أن عملية مراقبة أزيد من نصف مليون موظف مدني ليس بالأمر السهل، خاصــة فــي ظـــل غياب قاعــدة معطيــات محينــة باستمرار، ومراقبتهــا بشكل دوري.

ومن بين الإجراءات التي تباشرها الوزارة من أجل تعزيز المنظومة القانونية، تكليف الإدارات العمومية بإعداد شهادتين جماعيتين لموظفيها عند نهاية كل سنة، موقع عليها من طرف الرؤساء التسلسليين، تتضمن الأولى أسماء الموظفين المزاولين لعملهم بصفة منتظمة، والثانية تخصص للمتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، مرفوقة ببيان الإجراءات المتخذة في حقهم، ترسل عبر قرص مدمج إلى الوزارة، وإلى الخزينة العامة للمملكة، التي تقوم بمقارنتها بجذاذة الأجور الممسوكة لديها، للتأكد من المعطيات وتتبع حالات الموظفين المصرح بهم في الشهادتين.

ولضمان متابعة لهذا الملف، أوضح بنعبد القادر أنه تقرر إحداث خلية بالمصالح المركزية لتدبير الموارد البشرية بكل قطاع وزاري لتتبع تنفيذ الإجراءات والتدابير المتضمنة، ولجنة وزارية مشتركة تتكلف بمتابعة تطبيق المنشور، يعهد إلى وزارته برئاستها، وإعداد تقارير سنوية تحال على الوزارة، على أساس إعداد تقرير سنوي حول العملية يرفع إلى رئيس الحكومة قبل نهاية أكتوبر من كل سنة.

برحو بوزياني

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