عمدة البيضاء يعدم مرابد تحت أرضية

فسخ اتفاق مع “مصرف المغرب” يعود إلى 2012 لم يناقش في لجنتي الممتلكات الجماعية والمرافق

يستعد عبد العزيز عماري، عمدة البيضاء، لإنهاء فصول اتفاق متعسر مع “مصرف المغرب” يعود إلى 2012، من أجل بناء مرابد تحت أرضية في الوعاء العقاري (حلبة مصارعة الثيران سابقا)، الموجود بملتقى شارع أنفا وزنقة عين حرودة، إذ تضمن جدول أعمال دورة ماي لمجلس المدينة، التي انطلقت أشغالها أمس (الأربعاء)، نقطة للدراسة والتصويت على فسخ الاتفاقية المبرمة بين جماعة البيضاء والشركة العقارية والمالية المغربية (SIFIM)، فرع البنك المذكور.

وأفادت مصادر مطلعة، أن الاتفاق شابته مجموعة من الاختلالات عند التنفيذ، في عهد المجلس السابق الذي كان يقوده الاتحاد الدستوري، وكذا خلال المجلس الحالي المسير من قبل العدالة والتنمية، موضحة أن الاتفاق كان يتضمن مشروع المقر الاجتماعي الجديد لـ”مصرف المغرب”، المبرمج إنجازه على الوعاء العقاري المذكور، ويخالف الوعود التي تلقتها إدارة البنك من عماري، عند انتخابه رئيسا للجماعة الحضرية للبيضاء، وتفيد بالشروع في أشغال بناء المشروع في أقرب الآجال، إلا أن ذلك لم يتحقق مع مرور الشهور.

وأضافت المصادر ذاتها، في اتصال مع “الصباح”، أنه لم يتم طرح نقطة التصويت على فسخ اتفاق بناء المرابد تحت أرضية مع الشركة العقارية والمالية المغربية، التي يمتلك “مصرف المغرب” 66 % من رأسمالها، للمناقشة في لجنتي الممتلكات الجماعية أو المرافق، اللتين لم يتوصل رؤساؤهما بجدول أعمال دورة ماي، قبل أيام قليلة من انطلاق أشغالها، مشددة على أنه تم تهريب هذه النقطة مباشرة إلى التصويت المباشر في الدورة، أو مناقشتها قبل ذلك، ضمن لجنة التعاون، على غرار مجموعة من النقط المشبوهة، التي تسلك المسارات ذاتها.

وأكدت المصادر، تبرير عمدة البيضاء وفريقه إلغاء الاتفاق حول إنجاز مرابد تحت أرضية عمومية، بإعادة النظر في سياسة الركن و”الباركينغات”، عبر التقدم في تنفيذ مخطط تدبير المواقف الجماعية للفترة بين 2017 و2023، الذي يمدد المواقف المؤدى عنها إلى أحياء ومناطق “كراج علال” وسيدي معروف و”كازا نيرشور”، في ظل غياب خرائط مفصلة لهذه المواقف لدى لجنة الممتلكات الجماعية بمجلس المدينة، التي طالبت شركة التنمية المحلية “البيضاء للتنمية”، بخريطة مفصلة، تحدد مساحة وامتداد المواقف، وكذا لائحة رخص التوقف الممنوحة من قبل المجلس، إلا أنها لم تتوصل بأي رد في هذا الشأن، منذ انطلاقها في تدبير المواقف الجديدة بالمعاريف، علما أن التجربة الماضية في هذا الشأن، أثبتت ترامي الشركات على فضاءات ركن إضافية خارج عقد التدبير الموقع مع جماعة البيضاء.

وستدبر الامتداد الجديد للمواقف الجماعية، “البيضاء للتنمية”، وستعمد بشكل تدريجي، موازاة مع مخططات تدبير التنقل في العاصمة الاقتصادية، على تجديد 10 آلاف فضاء ركن مؤدى عنه، موجود حاليا، وسط المدينة، قبل نهاية السنة الجارية، بعد انسحاب شركة “بي أي جي باركينغ” الإسبانية من استغلال هذه الفضاءات أخيرا، إلى جانب تنظيم وتأطير 500 فضاء ركن إضافي جديد في حي المستشفيات، وكذا موقف مواز للخط الثاني لطرامواي البيضاء، يحوي 250 فضاء ركن.

بدر الدين عتيقي

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