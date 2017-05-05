“سيدنا رمضان” … كرنفال النفاق

التنسك الزائد لا ينعكس على الأخلاق بسبب توارث الدين لا اعتناقه بالاقتناع

يبقى الصيام، فريضة إسلامية بين أخريات، لكن الملاحظ، أنه بمجرد حلول موعده، ممثلا في رمضان، ينقلب السير المألوف للحياة رأسا على عقب ويسابق الجميع كل على طريقته، نحو أداء تلك الفريضة، ما يفرز نفيرا عاما من تمظهراته الإقبال الشديد على المساجد وعلى طلب الفتاوى وعلى فعل الخير والإحسان، لكن دون أن ينعكس ذلك على السلوك الأخلاقي، إذ لا يتخلص رمضان من مظاهر العنف والسرقة والغش والإسراف، ما يجعل من شهر الصيام، أكبر كرنفال للنفاق الديني بالمغرب.

وتأتي على رأس مظاهر النفاق الديني، أو فقرات “الكرنفال” المسارعة إلى القروض الربوية من أجل تمويل القدرة الشرائية في رمضان، وانتعاش أنشطة الأثرياء المرابين، الذين يستثمرون في هوس الاستهلاك لمناسبة شهر هو في الأصل للصيام والإمساك، فيقرضون الفقراء بفوائد، كما يستفحل نشاط الغش في المواد الغذائية “والميزان” وترويج الفاسدة منها بتزوير تواريخ انتهاء صلاحياتها، في ممارسات تناقض المرجعية الدينية ومقتضياتها، علما أن الإسراف في رمضان، هو في الأصل معاكس لغايات الشرع من إقرار عبادة الصيام.

وينتعش في رمضان، كذلك، منطق “وراء العشاء أفعل ما أريد” إذ بعد يوم من التنسك والمسارعة إلى الاعتكاف في المساجد وصلوات التراويح، يسارع كثيرون إلى استعادة ممارساتهم العادية، من استهلاك للمخدرات، وارتياد محلات القمار، كما ينشط العمل الجنسي، باستعادة شبكات الدعارة لنشاطها بعد صلاة العشاء إلى غاية الفجر، ما يسائل حقيقة الدافع إلى أداء فريضة الصيام، هل وراءه اقتناع بالغاية من وراء سن هذه العبادة، أم انضباط قسري، سيما أن القانون الجنائي يجرم الإفطار في نهار رمضان؟

وإذا كان بعض المغاربة، سيما فئة “المؤمنين الاعتياديين” انتبهوا إلى أن الأمر غير عاد، فصاروا منذ سنوات يتحدثون عن ظاهرة “عبادين رمضان”، فإن الواقع أكبر من التندر، لأن وراء الظاهرة أغوار وخلفيات دينية ونفسية واجتماعية/ سوسيولوجية وتاريخية، هي التي يتوجب استدعاؤها لفهم أسرار الخصوصية التي يتمتع بها صيام رمضان، سيما علاقة المغاربة به، شهرا تنكشف خلاله تناقضاتهم في أبشع صورها.

وفي هذا الصدد، وبالعودة إلى الدين، يبرز أنه نفسه، فيه تأسيس ل “تقديس رمضان” مقارنة بباقي الشعائر، وذلك عبر حديث قدسي، جاء فيه “قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به” ويفسر من قبل العباد والناسكين على نحو حرفي، يجعلهم، لا يتهاونون في الصيام، مقابل التفريط في باقي الفرائض خلال بقية السنة، مثل الصلاة، رغم يقينهم أن الفرائض والعبادات متكاملة ولا يستقيم الالتزام بواحدة دون أخرى، ووحده الحج، فيه تساهل، حين ربطه الدين بشرط الاستطاعة.

وينضاف إلى العامل الديني المؤسس لقدسية رمضان، آخر اجتماعي، يحتم على الفرد الانخراط في النفير العام الخاص برمضان، بالنظر إليه عادة وطقسا جماعيا وليس عبادة فقط، وهي العادة التي غذت قدسيتها ورسختها مقولات، وصلت مستوى جعل رمضان واحدا من ولاة الله وتشخيصه بعبارة “سيدنا رمضان “وبلغت أيضا، مستوى الوعيد، بأن رمضان، مناسبة لطهارة الروح والجسد، في حال لم يتم صيامه، لن يتأخر الإنسان في دفع الثمن غاليا قبل أن يحل رمضان الموالي.

ويرتبط النفاق الديني، ممثلا في التشدد في التدين دون ظهور أثر لذلك على تربية النفس وعلى السلوك، أي انتفاء التحول الروحاني الذي من المفترض أن الدين يحدثه لدى الفرد، بالطريقة التي يتلقى بها المغاربة الدين منذ الصغر، إذ يعتبر وراثيا وتقليدا، أكثر منه قناعة شخصية، وهو ما أكده في تصريحات سابقة لـ”الصباح” جواد مبروكي، المحلل النفساني، بقوله إن السبب هو “عدم تعلم الناشئة ضرورة البحث الذاتي في حقيقة جميع الأمور بما فيها الدين، وضرورة التوصل إلى القناعة الشخصية في الإيمان وليس بالتبعية للآباء والأجداد”.

ذلك أن البحث الشخصي والفردي، المرتكز على حرية الفكر والوجدان، يؤكد الطبيب النفساني، “وحده ينتهي بالفرد إلى التوصل إلى حالة التشبع بقيم الدين ويصبح جزءا منه ويحصل امتلاكه، وحينئذ يمكن أن يحدث التغيير الروحاني المنشود، متجليا في الهوية والشخصية والسلوك والتصالح مع الذات والمحيط ، ليكون الهم التلقائي هو خدمة المجتمع بالقيم والفضائل الدينية “أما المدخل إلى تحقيق ذلك، فهو” تحرير المغربي من الحالة السلبية التي تجعل منه مجرد منتسب إلى دين “لأن” الإنسان النافع اليوم، هو ذلك الذي يخدم المجتمع ويساعد في ازدهاره بقناعاته الصادقة ، وليس بالتبعية “.

امحمد خيي

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