الشهوة تغلب التدين أحيانا

سكنفل قال إن إيمان البعض ضعيف وأداءه الفرائض بداية طريق الهداية

قال لحسن بن ابراهيم سكنفل، رئيس المجلس العلمي لعمالة الصخيرات تمارة في تصريح ل”الصباح”، إنه يرفض أن يصف سلوك من يرتادون المسجد خلال رمضان ب”النفاق الديني”، معللا قوله بأنه فرصة من الله سبحانه وتعالى، بل وهدية من أجل أن يعود فيها المؤمن إلى الله.

واسترسل لحسن سكنفل أنه خلال الشهر الفضيل فإن من يكون ملتزما يزداد التزاما من خلال مواظبته على أداء الصلاة في المسجد، وأن ما يدفعه هو أنه يعبد الله عبادة محبوبية، كما أن هناك فئة ثانية يعانون كسلا في العبادة والذين يؤدون صلواتهم الخمس ويقومون بأعمال الخير، ويواظبون فقط على زيارة المسجد خلال رمضان.

أما الفئة الثالثة، حسب سكنفل فهي تؤمن أن الصلاة واجبة وتعي جيدا أن الخمر والزنا حرام، لكن تتغلب عليها شهوتها، وهذا ما يفسر توجهها إلى المسجد لأداء صلاة التراويح، لأنها تخجل من الله سبحانه وتعالى، لكنها رغم ذلك لا تستطيع التغلب على شهوتها، التي بمجرد الرجوع إلى المنزل تدفعها لشرب الخمر أو ارتكاب معاص أخرى.

ووصف لحسن سكنفل الفئة الثالثة بأنها مؤمنة لكن يبقى إيمانها ضعيفا مقارنة مع الفئتين سالف ذكرهما، حيث إن الشهوة تكون هي المحرك لكل ما يتم ارتكابه، خاصة خلال الشهر الكريم.

“إن الشخص الذي يشرب الخمر في رمضان ويذهب لصلاة التراويح لا أحد يقوده أو يجبره على الذهاب إلى المسجد”، يقول سكنفل، مضيفا أن الفئة الثالثة كانت معروفة على مر التاريخ، لكن منها من يهديه الله سبحانه وتعالى انطلاقا من مواظبته على الصلاة والاستماع إلى الخطب الدينية ومنها من يتوقف عن ذلك بمجرد انتهاء الشهر الفضيل.

وفي الوقت الذي يتمكن فيه بعض المنتمين إلى الفئة الثالثة من التغلب على شهوتهم، فإن غيرهم لا يستطيعون التغلب على أنفسهم فيضلون طريق الهداية والصلاح، يقول سكنفل.

“ولهؤلاء الذين يعودون إلى الله في رمضان أقول إن الله يعبد في كل لحظة ورمضان شهر الصيام أما الصلاة فهي واجبة في كل وقت من اليوم كما حددها الشرع”، يقول لحسن سكنفل، مصداقا لقوله تعالى “قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن ياتيكم العذاب وأنتم لا تشعرون”، كما جاء في الحديث النبوي الشريف قول الرسول الكريم “أول ما يسأل عليه العبد الصلاة فإذا صلحت صلح العمل كله وإذا فسدت فسد العمل كله”.

أمينة

كندي

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