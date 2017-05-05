تشافي يرفض العودة لبرشلونة

ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، أن الإسباني تشافي هيرنانديز لاعب نادي السد القطري، رفض عرضا من نادي برشلونة لتولي تدريب الفريق الرديف، بدلا من جيرارد لوبيز.

وأكدت الصحيفة، أن رفض تشافي جاء لكونه من أحد المشرفين على أكاديمية إسباير في الدوحة، ولارتباطه بعقد مع النادي القطري، ويريد متابعة اكتساب الخبرة كمدرب في قطر.

وتابعت سبورت أن مدرب الفريق الأول لويس إنريكي، كان من المؤيدين لعرض برشلونة، لكون علاقة إنريكي مع فريق الشباب ضعيفة جدا، مما يسبب التوتر داخل النادي.

ولعب حامل كأس العالم مع المنتخب الإسباني لفريق برشلونة الرديف في بداياته، قبل أن ينتقل للفريق الأول عام 1998 ويلعب معه 505 مباراة، سجل خلالها 58 هدفا.

روسيا اليوم

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