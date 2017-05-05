طقس السبت .. الحرارة تصل ل 38 درجة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد السبت، تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية بالقرب من السواحل الشمالية، وذلك خلال الليل والصباح.

وسيلاحظ ، خلال الظهيرة، ظهور سحب غير مستقرة شيئا ما مع إمكانية نزول قطرات مطرية رعدية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي أرجاء المملكة.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالسفوح الجنوبية الشرقية، ومن الشرق بالمنطقة الشرقية، ومن القطاع الشمالي وأحيانا من الغرب عموما بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 6 و11 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 12 و15 درجة بالواجهة المتوسطية، وما بين 15 و19 درجة بالمنطقة الشرقية والسهول الداخلية الشمالية والوسطى وسوس وشمال وغرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 22 و24 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وستتراوح درجات العليا العليا ما بين 19 و23 درجة بمرتفعات الأطلس والساحل المتوسطي، وما بين 23 و30 درجة بالمنطقة الشرقية والريف والسايس والسهول الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول تادلة والحوز والرحامنة وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 32 و38 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية وجنوب وشرق الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الداخلة ولكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طانطان وبوجدور وهائجا بباقي السواحل.

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