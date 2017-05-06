تحذيرات بأمريكا من عمليات دهس إرهابية

أرسلت إدارة الأمن الوطني الخاصة بوسائل النقل الأمريكية، تحذيرا قبل ساعات، إلى الشركات التي تزاول نقل البضائع عن طريق البر من احتمال وقوع هجوم في البلاد بواسطة شاحنة مسروقة.

ونقلت قناة “CBS ” التلفزيونية الأمريكية عن تعميم رسمي بالخصوص، إشارته إلى أن وسيلة الهجوم المحددة بسيطة نسبيا، فبواسطة سيارات نقل، بحسب الإحصاءات، نفذ الإرهابيون منذ العام 2014 ما يقارب 17 هجوما، اسفر عنها مقتل 173 شخصا، وإصابة 667 آخرين.

وذكّرت إدارة أمن المواصلات الأمريكية على وجه التحديد بمأساة نيس العام الماضي، حيث اسفر هجوم إرهابي عن مقتل 84 شخصا، مشيرة إلى أن إدارات الشرطة الكبرى في البلاد بما في ذلك نيويورك، على دراية بالتهديد المشار إليه.

وحمل التعميم الامني الأمريكي بالإضافة إلى ذلك قائمة بإجراءات السلامة التي يتوجب اتباعها من قبل السائقين والمسافرين وأفراد أجهزة الأمن.

وكانت نيس الفرنسية شهدت في 14 يوليو 2016، هجوما إرهابيا نفذه متطرف يدعى محمد بوهلال، قاد شاحنة بضائع ودهس بواسطتها حشدا من الناس كان يحتفل بيوم الباستيل في منتزه الإنجليز، ما أدى إلى مقتل 84 شخصا قبل أن تتمكن الشرطة من القضاء على المهاجم.

سوريا اليوم

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