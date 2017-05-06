أبرز مباريات اليوم السبت

تعود مباريات الدوريات الأوربية اليوم السبت، في جولة جديدة نارية.

ولن تلعب مباريات البطولة الوطنية اليوم، برسم الجولة 27، إذ ستجرى المباريات كلها في وقت واحد غدا الأحد.

وفي الدوري الإنجليزي، تصل “البريمير ليغ” إلى الجولة 36، إذ يستقبل مانشستر سيتي نادي كريستال بالاص، فيما يلعب واتفورد بملعب ليستر سيتي.

ووصلت الليغا الإسبانية إلى الجولة 36 أيضا، إذ من بين أهم المباريات اليوم، قمة برشلونة وفياريال، ثم مباراة غرناطة وريال مدريد.

وسيحاول جوفنتوس، حسم لقب الدوري الإيطالي مبكرا، عندما يستقبل اليوم في مباراة قوية، نادي تورينو في ديربي المدينة، برسم الجولة 35.

وفي فرنسا، تلعب فرق “الليغ 1” اليوم مباريات الجولة 36، إذ يستقبل باريس نادي باستيا، فيما يرحل موناكو لمواجهة نانسي.

إليكم أبرز مباريات اليوم:

الدوري الإنجليزي:

مانشستر سيتي- كريستال بالاص 12.30

ليستر سيتي- واتفورد 15.00

الدوري الإسباني:

برشلونة- فياريال 17.30

غرناطة- ريال مدريد 19.45

الدوري الإيطالي:

جوفنتوس- تورينو 19.45

الدوري الفرنسي:

باريس- باستيا 16.00

نانسي- موناكو 19.00

الدوري الألماني:

دورتموند- هوفنهايم 14.30

بايرن ميونيخ- دارم شتات 14.30

هيرتا برلين- لايبزيخ 17.30

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