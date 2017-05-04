“أديداس” تحقق أرباحا قياسية

أعلنت شركة “أديداس” الألمانية للملابس والأحذية والأدوات الرياضية، اليوم الخميس، أن صافي أرباحها القابلة للتوزيع خلال الربع الأول من السنة الجارية ارتفع بنسبة 6ر29 في المائة مقارنة بما سجلته في نفس الفترة من السنة الماضية.

ووفق بيانات الشركة التي نشرتها وكالة الأنباء الألمانية، فإن أرباح الربع الأول من سنة 2017 تعادل ما قيمته 455 مليون أورو (8ر494 مليون دولار)، مقابل 351 مليون أورو خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وزادت أرباح السهم خلال الفترة نفسها، حسب الشركة، بنسبة 4ر30 في المائة إلى 23ر2 أورو خلال الربع الأول من السنة الجارية، مقابل 71ر1 أورو للسهم الواحد في السنة الماضية.

في الوقت نفسه تراجع هامش أرباح الشركة بمقدار 2ر0 نقطة مائوية خلال الربع الأول إلى 2ر49 في المائة نتيجة التغييرات المتوقعة غير المواتية لأسعار الصرف، في حين تحسن هامش أرباح التشغيل بمقدار 9ر0 نقطة مائوية ليصل إلى 1ر11 في المائة.

وأشارت الشركة إلى أن مبيعات الشركة زادت خلال الربع الأول بنسبة 19 في المائة سنويا إلى 671ر5 مليار أورو مقابل 769ر4 مليار أورو في السنة الماضية، وتبلغ نسبة الزيادة في حالة تثبيت سعر الصرف 16 في المائة سنويا.

وجاءت زيادة الإيرادات، حسب بيانات الشركة، على خلفية النمو القوي الذي زاد معدله على 10 في المائة لمبيعات الشركة من بعض المنتجات الخاصة بألعاب القوى إلى جانب مبيعات منتجات أديداس الأصلية والمستحدثة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة كاسبر رورشتيد “حققنا بداية قوية للعام، مع قوة دفع المبيعات والأرباح المستمرة. وقد سجلت مبيعات علاماتنا التجارية الرئيسية وهي أديداس وريبوك إلى جانب المبيعات في أسواقنا الرئيسية زيادة بمعدل يزيد عن 10 في المائة”.

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