الملك يعزي عاهل السعودية

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، إثر وفاة أخيه، صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود.

وأعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة الأليمة، للعاهل السعودي ومن خلاله لكافة أفراد أسرته الملكية المبجلة، عن أحر التعازي وأخلص مشاعر المواساة، سائلا الله عز وجل أن يعوضهم عن رحيله جميل الصبر وحسن العزاء.

وأضاف جلالة الملك ” وإذ أشاطركم وأسرتكم الملكية الجليلة أحزانكم في هذا المصاب الأليم، فإنني أضرع إلى العلي القدير أن يتغمد فقيدكم العزيز بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، مع الذين أنعم عليهم من النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم بين يدي ربه من أعمال مبرورة”.

ومما جاء في البرقية أيضا ” كما أدعوه سبحانه وتعالى أن يحفظكم وأسرتكم الملكية المبجلة، ويحيطكم بألطفاه الخفية، ويمتعكم بكمال الصحة والعافية، وطول العمر”.

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