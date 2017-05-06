نقل طبيب وداديات بني ملال إلى الإنعاش بعد الإفراج عنه

توبع في ملف جنحي تلبسي من أجل النصب وخيانة الأمانة

نقل طبيب، في حالة صحية متدهورة، إلى غرفة الإنعاش بمستشفى بني ملال، أول أمس (الأربعاء)، دقائق بعد خروجه من المحكمة، بعد جلسة محاكمة أدين فيها في قضية تتعلق بـ”النصب” و”خيانة الأمانة”، بثمانية أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها ألفا درهم، وإرجاع مبلغ 140 ألف درهم لصاحبها، وتعويض 20 ألف درهم، إذ بعد لحظات من مغادرة المحكمة وجد الطبيب الذي يرأس عدة وداديات سكنية، نفسه أمام عناصر أمنية تطالبه بمرافقتها إلى الدائرة الأمنية للتحقيق معه في ملف يتعلق بوداديات سكنية.

وقالت مصادر مطلعة إن الطبيب انهار أمام المحكمة ليسقط مغشيا عليه، قبل أن يتم نقله عبر سيارة إسعاف إلى المستشفى، حيث يخضع للعلاج، إذ لم يتوقع، بعد أيام قضاها في السجن في قضية تتعلق ب”النصب وخيانة الأمانة”، أن يواجه قضايا أخرى، تتعلق بوداديات سكنية، مباشرة بعد خروجه من السجن.

وأسس ضحايا الوداديات السكنية نفسها، لجنة سميت “لجنة ضحايا الطبيب أيت لمقدم”، تقدم بعضهم بشكايات، يطالبون من خلالها بفتح تحقيق ومحاسبة كل مسؤول عن “الاختلالات المالية” والمشاكل، التي اعترضت هذه المشاريع السكنية، ضمنهم قضاة ومهاجرون ورجال أمن وأساتذة.

وتوبع الطبيب في الملف الجنحي التلبسي عدد 245/2017 من أجل النصب وخيانة الأمانة، إذ سلم نفسه، أخيرا، للسلطات الأمنية على إثر مذكرة بحث وطنية صادرة في حقه، وعقدت ثاني جلسات محاكمته، أول أمس (الأربعاء)، في حالة اعتقال، ليدان بثمانية أشهر موقوفة التنفيذ، وتعويض قدره 20 ألف درهم للضحية، وهو مهاجر في الديار الإيطالية، أكد أنه خسر عمله، بسبب سفره المتكرر إلى المغرب من أجل مطالبة الطبيب بمستحقاته المالية.

واستمعت عناصر الشرطة القضائية إلى منخرطين بودادية الأشواق ممن يطالبون بالكشف عن مصير أموالها، مدلين بوثائق تشير إلى أن هناك “اختلاسات”.

ضحى زين الدين

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