شريط الأحداث

العثور على مسدس ورصاص بوجدة

سارعت عناصر الأمن بمختلف تشكيلاتها بوجدة مساء الأربعاء الماضي نحو منزل بطريق بوقنادل وسط المدينة، وذلك بعد توصلها بإخبارية تفيد أنه تم العثور على مسدس ناري، وست رصاصات من عيار تسعة ميليمترات.

وحسب مصدر “الصباح”، فإن المصالح الأمنية المختصة توصلت بالإخبارية المذكورة من ورثة الشخص مالك المنزل الذي كان يضع المسدس في الخزانة الحديدية الخاصة به رفقة عدد من الوثائق الخاصة والعملات الأجنبية، بعد الاطلاع على محتويات الخزنة.

وفتحت مصالح الأمن تحقيقا في ملابسات وجود المسدس بالخزنة مع باقي التفاصيل، التي يفرضها التحقيق التمهيدي حول ظروف الاكتشاف وتاريخه والمترددين على البيت المذكور، إلى غير ذلك من التفاصيل التي يتطلبها التحقيق الاستعجالي للحفاظ على مقتضيات وعناصر الحادث.

محمد المرابطي (وجدة)

اعتقال المثلي المتهم بالقتل بمراكش

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، أول أمس (الأربعاء)، من اعتقال المثلي المتورط في جريمة قتل مسن بحي بوعكاز بمقاطعة المنارة بمراكش .

وأفادت مصادر ” الصباح ” أن عناصر الشرطة القضائية انتقلت إلى منطقة حد أولاد فرج بإقليم سيدي بنور، لإيقاف المتهم الملقب بـ”حكيمة”، والذي يمتهن الرقص مرتديا ملابس نسائية، بإحدى حلقات ساحة جامع الفنا بمراكش.

اقتيد المتهم إلى مقر الشرطة القضائية، لوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات النيابة العامة المختصة، لاستكمال البحث والتحقيق، حول تورطه في جريمة قتل راح ضحيتها شخص مسن كان يقطن برفقته بأحد المنازل بحي بوعكاز بالمحاميد، ومغادرته المنزل بعد تنفيذ الجريمة.

ويذكر أن مصالح الأمن عثرت على جثة رجل مسن يمتهن التسول بأحد المنازل، بحي بوعكاز بمقاطعة المنارة، اتضح بعد التحريات الأولية أن الهالك فارق الحياة شنقا.

وتمكنت عناصر الشرطة القضائية، من تحديد هوية المتورط في جريمة القتل، والقاطن مع الضحية بالمنزل نفسه، بعد أن اختفى عن الأنظار، حيث انتقلت عناصر الشرطة القضائية إلى الساحة المذكورة، لجمع المعلومات حول المتهم، مكنتها من الوصول إلى مسقط رأسه واعتقاله.

محمد السريدي (مراكش)

محاكمة تلميذين صورا فيديو فاضحا

مثل أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش، أول أمس (الأربعاء)، تلميذان يتابعان دراستهما بالسنة الثانية ثانوي بضواحي مراكش، بجنحة تصوير مشاهد مخلة بالحياء وعدم التبليغ. وأدان الحكم الابتدائي التلميذين، ابتدائيا بأربعة أشهر حبسا نافذا في حق المتهم الأول و شهرين في حق المتهم الثاني، بعد تورطهما في تصوير رجل وفتاة كانا في وضع مخل بالحياء.

تفاصيل الحادث تعود إلى أربعة أشهر، حين التقى المتهمان شخصا، وأخبرهما أن هناك رجلا وامرأة خلف الصبار يمارسان الجنس، فتوجها صوبهما وصورا المشهد بالهاتف المحمول. ما لم يكن في حسبان التلميذين، أن الشخص الذي طلب منهما تصوير المشهد، سيبلغ المركز الدركي للمنطقة بالواقعة، بل ووشا بهما أنهما يصوران المشهد من هاتف محمول. وعندما حضر رجال الدرك وجدوا التلميذين ما زالا في مكانهما، إذ ما إن حجزوا الهاتف حتى عثروا على فيديو يوثق المشهد لدى المتهم الأول الذي أدين بأربعة أشهرحبسا نافذا، فيما لم يعثروا على شيء لدى المتهم الثاني الذي أدين بشهرين. و أدين المتهم الرئيسي ” ج.ع ” في هذه القضية رفقة الفتاة التي كانت برفقته بسنة ونصف سنة حبسا نافذا لكل منهما.

رجاء خيرات (مراكش)

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