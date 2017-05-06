الاستماع إلى طالبة في فضيحة “الجنس مقابل النقط”

علمت “الصباح” أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، استمعت مساء أول أمس (الأربعاء) لأول طالبة، مشتبه في علاقتها بالأستاذ الجامعي المتورط في فضيحة أخلاقية مع طالباته ضمن ما أصبح يعرف بـ”الجنس مقابل النقط”.

الطالبة المعنية، التي تم التوصل لتحديد هويتها بناء على تحريات وتحقيقات الشرطة التقنية، تبلغ من العمر 19 سنة، وتدرس في السنة أولى، تم استدعاؤها لمقر ولاية أمن تطوان، إذ تم الاستماع إليها ومواجهتها بالتسريبات التي تمت على إحدى صفحات “الفيسبوك،، بخصوص العلاقات الجنسية المحتملة مع الأستاذ المذكور.

وعلمت “الصباح” أن الطالبة أصرت على إنكار العلاقة الجنسية مع الأستاذ، مكتفية بالقول إن كل ما كان يربطها به مجرد دردشات عبر “واتساب” و”فيسبوك”، وإنها لم تقم معه أي علاقة جنسية، كما الحال بالنسبة إلى عدد من الطالبات الأخريات التي تعرفهن، أو اللواتي درسن برفقتها.

كما لم تقدم الطالبة أي شكاية رسمية في الموضوع، معتبرة أن الأمر لا يهمها وليست ضحية ما حدث، مطالبة بدورها بالكشف عن الجهة التي قامت بتلك التسريبات، والتي تسعى لتصفية حسابات مع الأستاذ المذكور، وتشويه سمعة طالبات الكلية.

وتستمر التحريات والتحقيقات التي تجريها المصالح الأمنية بتطوان، في محاولة لمعرفة المزيد من الحقائق، بخصوص هذا الملف الذي أصبح يثير الرأي العام، ودفع طلبة التجديد الطلابي إلى تنظيم وقفة احتجاجية بوسط المدينة، مساء أول أمس (الأربعاء)، بهدف الضغط على الإدارة لاتخاذ قرار بخصوص الأستاذ المعني.

ونفى حذيفة أمزيان، رئيس الجامعة، اتخاذ أي قرار بشأن الأستاذ المتهم، وأن المعني بريء إلى أن تثبت إدانته، مضيفا أن المخول له الكشف عن الحقيقة هو القضاء والنيابة العامة، التي تباشر التحقيق في هذا الملف الشائك، والذي مازال في مراحله الأولى لم تنكشف فصوله بعد.

في المقابل، وضع الأستاذ المتهم بالتحرش بطالباته، شكاية رسمية لدى النيابة العامة بطنجة، يطالبها من خلالها بفتح تحقيق رسمي للكشف عن الجهة التي سربت تلك الصور والدردشات، والتي هدفها الأساسي هو الإساءة له ضمن تصفية حسابات سياسية ونقابية مع بعض الجهات من داخل الكلية.

يوسف الجوهري (تطوان)

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