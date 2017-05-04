باريس يتحرك من أجل أوباميانغ

ذكرت تقارير صحافية ألمانية، اليوم الخميس، أن باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، سيتقدم بعرض قيمته 70 مليون أورو (76 مليون دولار) على بوروسيا دورتموند الالماني لضم مهاجمه الدولي الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ.

وأوضحت صحيفة “بيلد” الرياضية، الواسعة الانتشار، أن أوباميانغ (27 عاما) المولود في فرنسا والذي سجل 35 هدفا حتى الان في مختلف المسابقات هذا الموسم، التقى مدير كرة القدم في سان جرمان الدولي الهولندي السابق باتريك كلويفرت في باريس.

وأضافت الصحيفة ان النادي الفرنسي الذي أحرز لقب الدوري المحلي في المواسم الأربعة الماضية، على وشك التوصل مع اللاعب إلى اتفاق يمنحه بموجبه راتبا مضاعفا عما يتقاضاه حاليا. وأشارت التقارير الى ان هذا المبلغ قد يصل إلى 14 مليون أورو سنويا.

ومن المقرر أن يتلقى دورتموند عرضا رسميا من النادي الفرنسي المملوك لهيئة قطر للاستثمارات الرياضية، في نهاية الموسم اثر نهائي كأس ألمانيا في 27 ماي الجاري ضد اينتراخت فرانكفورت.

وكان أوباميانغ كرر سابقا رغبته في الانتقال الى نادي ريال مدريد أو أقله اللعب في الدوري الاسباني، الا ان وجود عائلته في باريس قد يجعل من الدوري الفرنسي خيارا أقرب الى الواقع.

وتبقى لاوباميانغ ثلاث سنوات في عقده مع بوروسيا دورتموند، لكنه أشار إلى أنه قد يترك الفريق في نهاية الموسم، كما أن ناديه الألماني لم يستبعد بيعه.

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