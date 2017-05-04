طقس الجمعة ..انخفاض في درجة الحرارة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الجمعة، مرور سحب كثيفة مصحوبة بقطرات مطرية متفرقة قرب السواحل الأطلسية.

وستكون السماء قليلة السحب إلى محليا صافية بباقي المناطق، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية فوق السفوح الجنوبية الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة القوة إلى قوية نوعا ما من القطاع الجنوبي بالمنطقة الشرقية وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي وأحيانا من الغرب بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 5 و10 درجة بالمرتفعات، وما بين 11 و16 درجة بالواجهة المتوسطية وهضاب الفوسفاط ووالماس ومنطقة الشاوية والسهول الوسطى وسوس، وما بين 17 و22 درجة بباقي المناطق.

وستتراوح درجات العليا العليا ما بين 15 و20 درجة بالمرتفعات، وما بين 21 و26 درجة قرب السواحل والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والشاوية ودكالة-عبدة والشياظمة وسهول تادلة والحوز، وما بين 26 و31 درجة بالمنطقة الشرقية وسوس والأقاليم الجنوبية، وما بين 31 و34 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين طنجة وكاب غير وما بين الداخلة ولكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طانطان وبوجدور وبباقي السواحل الجنوبية.

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