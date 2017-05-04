أحرار تترأس مسابقة أفلام قصيرة

تترأس الممثلة لطيفة أحرار، لجنة تحكيم النسخة الرابعة للمسابقة الدولية للأفلام القصيرة، التي انطلقت فعالياتها في 15 أبريل الماضي، وتستمر إلى غاية 15 شتنبر المقبل، تحت موضوع “لنعش المدينة معا”.

وستضم لجنة التحكيم المسابقة المنظمة من قبل المعهد الفرنسي للمغرب في إطار الموسم الثقافي فرنسا-المغرب 2017، بالإضافة إلى أحرار، حميد عيدوني، أستاذ باحث بجامعة عبد المالك السعدي، وزهور ريحيلي، أمينة متحف التراث اليهودي المغربي، ويونس لزرق، نائب المدير العام لشركة “جا وجاب”، وسليمة سعدي المنجرة، مهندسة معمارية. وحسب ما أعلنته اللجنة المنظمة، فإن كل الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 30 سنة، والقاطنين داخل أو خارج المغرب، مدعوون للمشاركة في المسابقة التي تدعو المشاركين إلى التساؤل “كيف يمكننا العيش معا في المدينة؟ ما يجب القيام به لبناء مكان للعيش المشترك؟ كيف نتصور مدينة الغد؟”.

ويتعين على المشاركين تصوير شريط “فيديو” مدته لا تتجاوز تسعين ثانية، علما أنه يمكن تصوير الفيديو بالهاتف المحمول أو آلة تصوير أو كاميرا أو أي وسيلة أخرى، إذ أن فكرة الفيلم ستكون “المعيار الأهم لاختيار الفيلم الفائز، بينما سيتم أخذ الإخراج والجودة التقنية بعين الاعتبار في الرتبة الثانية”. وسيتنافس المشاركون، حسب بيان توصلت “الصباح” بنسخة منه، على ست جوائز، ويتعلق الأمر بالجائزة الخاصة للمعهد الفرنسي بالمغرب، والتي تمكن الفائز من الاستفادة من دورة تدريبية تمتد لعشرة أيام في إطار فعاليات مهرجان لاروشيل الذي سينظم السنة المقبلة، وجائزة لجنة التحكيم، التي سيحصل فيها الحائز على الرتبة الأولى على شيك قدره 10000 درهم، والفائز على الرتبة الثانية على شيك قدره 5000 درهم مع الاستفادة من دورة تدريبية مدتها شهران بشركة “جا وجاب”، فيما الحائز على الرتبة الثالثة سيتسلم شيكا قدره 3000 درهم. ومن بين الجوائز الموضوعة، جائزة الجمهور، التي ستمكن المشارك الذي سينال شريطه أكبر عدد من الأصوات، من الحصول على مبلغ قدره 3000 درهم، بالإضافة إلى جائزة “الشركة العامة”، شريكة المسابقة التي ستقدم جائزة حسب معايير اختيارها، وسيحصل الفائز على مبلغ مالي قدره 10000 درهم.

إيمان رضيف

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