آبل يؤخر إطلاق “آيفون 8”

ظهرت تقارير جديدة، تقول إن آبل قد تُؤخر إطلاق هاتف آيفون 8 المقرر في شهر شتنبر المقبل، بسبب عدد من المشاكل الإنتاجية والفنية.

وذكرت الشائعات أن مرحلة تطوير مستشعر البصمات على الشاشة الأمامية، تواجه مشاكل عديدة، كما أن هنالك عقبات أمام إنتاج بعض المكونات الجديدة في الهاتف.

ويبدو أن آبل لم تستقر بعد على التصميم النهائي لآيفون 8، ما قد يدفعها إلى تأخير الجدول الزمني للإنتاج.

ومع ذلك، أكدت التقارير الأخرى أن “آيفون 8″، سيكون متاحا هذا العام، وذلك بعد وقت قصير من إطلاق 2 من التحديثات الجوهرية لآيفون 77.

ولكن محللي شركة Deutsche Bank أوضحوا أن “آيفون 8” لن يكون جاهزا للإطلاق قبل نهاية السنة، وعلى المهتمين الانتظار حتى العام القادم.

واستند تحليل الشركة على تقرير سابق من ValueWalk، الذي ذكر أن آبل أعدت قائمة الإنتاج مع طلب مواد التعبئة والتغليف، لنموذجين من هواتفها، ومن المفترض أن تكون آيفون 7S و7S بلس، وفقا لمصادر مقربة من شريك الإنتاج الرئيسي، Foxconn.

وربما يكون هذا التأخير جيد بالنسبة لآبل، مما يتيح لها تقديم أفضل نموذج من هاتف آيفون دون حدوث مشاكل تذكر.

روسيا اليوم

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