انعقاد المجلس الحكومي اليوم

ينعقد اليوم الخميس مجلس للحكومة، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة بأن المجلس، سيتدارس في بدايته مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي في شأن التعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، يليه مشروع قانون يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري.

وأضاف المصدر ذاته، أن المجلس سيتدراس إثر ذلك، مشروع مرسوم بتغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، قبل أن يختم أشغاله بدراسة ست وعشرين اتفاقية دولية، ما بين اتفاقيات واتفاقات ومذكرات تفاهم، مع مشاريع قوانين يوافق بموجبها على الاتفاقيات الدولية المذكورة.

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