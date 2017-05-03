طقس الخميس .. استمرار الحرارة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الخميس، أن تتميز الحالة الجوية بطقس حار نسبيا فوق الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية.

كما يرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما بالقرب من السواحل والسهول المحيطية ستكون مصحوبة بكتل ضبابية أو قطرات مطرية جد خفيفة وذلك خلال الصباح.

وسيلاحظ كذلك مرور سحب كثيفة، خلال المساء والليل، فوق منطقة طنجة والغرب واللوكوس وغرب الواجهة المتوسطية والريف واحتمالا السايس والأطلس المتوسط، وستكون مرفوقة بأمطار متفرقة، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بالأقاليم الجنوبية وقليلة السحب إلى أحيانا غائمة بباقي المناطق فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية فوق السفوح الجنوبية الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الجنوبي بالمنطقة الشرقية ومن الشرق بمنطقة طنجة، وضعيفة إلى معتدلة وجنوبية بالسفوح الجنوبية الشرقية، ومن القطاع الشمالي وأحيانا من الغرب بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 7 و12 درجة بالمرتفعات، وما بين 12 و17 درجة بالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية وهضاب الفوسفاط ووالماس ومنطقة الشاوية والسهول الوسطى وسوس وشمال غرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 17 و22 درجة بباقي المناطق.

وستتراوح درجات العليا العليا ما بين 16 و21 درجة بالمرتفعات وغرب الواجهة المتوسطية، وما بين 21 و26 درجة بباقي سواحل الواجهة المتوسطية وجوار سواحل المحيط الأطلسي، وما بين 26 و31 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والسهول المحيطية وهضاب الفوسفاط ووالماس وتانسيفت والحوز وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 31 و36 درجة بسهول تادلة والسفوح الجنوبية الشرقية وبباقي الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والعرائش وما بين طانطان والداخلة، وهائجا بباقي سواحل المحيط الأطلسي.

تعليقات