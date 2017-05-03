ارتفاع مهم لعدد السياح

أفادت وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، بأن إجمالي عدد السياح الذين زاروا المغرب خلال مارس الماضي بلغ 762 ألف و562، مسجلا ارتفاعا نسبته 3,7 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضح بلاغ للوزارة، أن هذا الارتفاع دعمته الأسواق الفرنسية، التي سجلت زيادة ب 6 في المائة، والهولندية (زائد 4 في المائة)، والأمريكية (زائد 24 في المائة).

وبخصوص ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء المصنفة، أشار البلاغ إلى أن عددها بلغ حوالي 1,76 مليون ليلة مبيت في مارس الماضي، بنمو نسبته 18,1 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، موضحا أن هذا الارتفاع شمل في الآن ذاته السياح غير المقيمين (زائد 19,1 في المائة) والسياح المغاربة (زائد 15,4 في المائة).

وهكذا – يضيف المصدر – ارتفع معدل الملء المتوسط في مؤسسات الإيواء المصنفة إلى 44 في المائة، بزيادة خمس نقاط مقارنة مع شهر مارس 2016.

وأضاف البلاغ، أن هذا الأداء الجيد استفادت منه الوجهات السياحية الرئيسية في المغرب، بزائد 25 في المائة بالنسبة لفاس، وزائد 22 في المائة لمراكش والدار البيضاء، وزائد 21 في المائة لطنجة والرباط، وزائد 20 في المائة لأكادير.

وبخصوص عائدات الأسفار من العملة الصعبة، ذكرت الوزارة أنها بلغت 4,7 مليار درهم، أي بانخفاض نسبته 5,6 في المائة مقارنة مع مارس 2016.

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