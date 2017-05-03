صوت المجتمع: استغل زوجتي وابتزها

كشفت شكاية تقدم بها زوج يتحدر من آسفي، ضد رجل سلطة بالبيضاء، تفاصيل مروعة عن “ابتزاز” و”استغلال” زوجته جنسيا من قبل المسؤول نفسه حين كان يعمل في آسفي، بعد أن لجأت إلى مكتبه طلبا للاستفادة من إعانات على غرار باقي سكان الحي الهش الذي تقيم به، غير أنه استغل منصبه ونفوذه لإجبارها على ممارسة الجنس معه في مكتبه.

وأوضح الزوج أنه شك في تصرفات زوجته، التي كانت كثيرة السفر إلى البيضاء بدعوى الحصول على مساعدات مالية من جمعية خيرية، ليقرر ملاحقتها وترصد خطواتها، ليضبطها متلبسة بركوب سيارة المسؤول الترابي من أمام باب المحطة الطرقية، وتقبيل خليلها بطريقة إباحية، وعند مواجهتها، بعد عودتها، بما رآه بأم عينيه، اعترفت الزوجة بعلاقتها برجل السلطة، دون أن تذكر اسمه، وأدلت له بتفاصيل هذه العلاقة، مؤكدة أنها لجأت إلى مكتبه طلبا للمساعدة، لتفاجأ به يغلق عليهما باب مكتبه، ويراودها عن نفسها، وأنها لبت رغباته الجنسية مرغمة، كما أكدت أنه ظل يستدعيها في كل مرة إلى مكتبه، حيث كانا يقضيان حوالي ساعة، قبل انتقاله إلى البيضاء.

وأقرت الزوجة أنها فعلت ذلك في البداية مرغمة، وأن علاقتهما استمرت حتى بعد انتقاله إلى الدار البيضاء، بالوعود التي كان يقدمها لها، أحيانا، لمساعدتها، وبالتهديد بالانتقام أحيانا أخرى، قبل أن ينتبه الزوج إلى كثرة سفريات زوجته إلى الدار البيضاء، ليلاحقها ويكتشف هذه العلاقة. وورد في الشكاية أن رجل السلطة أمد الزوجة بمبالغ مالية، وأنه اصطحبها عدة مرات إلى مكتبه الجديد بالبيضاء، حيث كانا يمارسان الجنس.

وتم الاستماع إلى أقوال الزوجة، بعد شكاية الزوج، لتعترف باسم رجل السلطة، وبتفاصيل علاقتهما غير الشرعية، قبل أن يقدم الزوج تنازلا لزوجته حفاظا على سمعة أبنائه الثلاثة، خاصة أن أكبرهم يبلغ من العمر 23 سنة، فيما أصر على ضرورة متابعة رجل السلطة قضائيا، معتبرا أنه استغل فقر وجهل زوجته، كما استغل منصبه ومسؤوليته للتغرير بها وإرغامها على تلبية شهواته الجنسية.

ودخلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان على خط القضية بتنصيب محام للدفاع عن حقوق الزوج، ومحاسبة رجل السلطة، الذي هددها سابقا بالانتقام منها بالزج بأحد أبنائها في السجن، إذا لم تلب رغباته الجنسية أو حاولت قطع علاقتهما بعد تنقيله إلى الدار البيضاء.

ضحى زين الدين

تعليقات