ثعابين ترعب مواطنين بمكناس

غزت مجموعة من الثعابين وصفت بالخطيرة نهاية الأسبوع الماضي حي الأمل بمكناس، ما خلف الخوف والهلــع الشـديدين وسط السكان الذين طالبوا السلطات المحلية بالتدخل الفوري من أجل حمايتهم من أذى هـذه الزواحف السامة التي تجتاح حيهم بشكل خطير كلما ارتفعت درجة الحرارة، مهددة حياة فلذات أكبادهم على وجه الخصوص.

وتجدر الإشارة إلى أن البعض من السكان المتضررين، قاموا في الأسابيع القليلة الماضية،بقتل عدد كبير من الثعابين بوسائلهم التقليدية المتاحة كالحجارة والعصي.

غير أن ذلك، لم ينفع مع تزايد أعداد هذه الكائنات السامة بشكل ملفت، خاصة بالمنطقة المجاورة لمعمل للنجارة الذي أغلقت أبوابه لأكثــر من عقدين من الزمن، ما حوله إلى مطرح للنفايات والقــاذورات تنبعث منها روائح كريهة تزكم الأنوف، ما يوحي أن المكان بحسب المصادر، يعتبر مصدر تناسل وتفـريخ هذه الثعابين التي تهاجم سكان حي الأمل بمكناس وتهدد حياتهم باستمرار.

ويعتزم سكان الحي المذكور، رفع شكاية إلى المسؤولين المحليين يطالبون فيها بالإسراع برفع الضرر الذي يتربص بهم وبأطفالهم في كل حين.

حميد بن التهامي (مكناس)

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