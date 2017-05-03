شلل اليد اليمنى لرضيع بسبب خطأ طبي

فجعت أسرة بعد تلقيها خبر إصابة مولودها الجديد بشلل في يده اليمنى، نتيجة تمزقات أصيب بها أثناء محاولة توليد والدته، بمصحة خاصة بتطوان.

وقالت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، التي تؤازر الضحية، إن والد الضحية لجأ إليها منتصف أبريل الماضي، طالبا المؤازرة بعد أن أغلقت إدارة المصحة الباب في وجهه ورفضت مساعدته على إجراء عملية جراحية عاجلة لابنه، لوقف أضرار الشلل الذي أصيب به في اليد اليمنى.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 12 فبراير الماضي، حين نقل المشتكي زوجته الحامل إلى المصحة الخاصة، وأثناء الولادة “تم ارتكاب أخطاء مهنية فظيعة نتج عنها شلل في اليد اليمنى، حيث حسب أحد الأطباء بالرباط فإنه أثناء الولادة، ونتيجة عدم إخراج الطفل بطريقة سليمة وجره من يده اليمنى بطريقة عنيفة وخاطئة، تم تمزيق بعض العروق وتضرر بعض الأعصاب على مستوى الكتف والمعصم، وأن تصحيح الخطأ يتطلب إجراء عملية عاجلة ومعقدة قد تستغرق ست ساعات” تقول الجمعية.

وأوردت الجمعية نفسها أنه عند اتصال الأب بمدير المصحة، تملص من المسؤولية بعد اعترافه بما حصل، محملا المسؤولية للطبيبة، دون أن يولي اهتماما لمطالب الأب بمساعدته لإنقاذ طفله من الإعاقة المستقبلية، إلا أن والد الضحية تمسك بحقه في إلزام المصحة بإجراءات كفيلة بإحالة المولود على المختصين في مثل هذه الحالات بالرباط أو الدار البيضاء أو خارج المغرب إذا تطلب الأمر ذلك.

وقالت الجمعية إن ما أصيب به الرضيع خطأ طبي، مثبت بشهادات طبية، محملة مسؤوليته للمصحة في شخص ممثلها القانوني، مضيفة أن مثل هذه الأخطاء الطبية تتم عن عدم تكوين بعض الأطباء والطبيبات في مجالات معينة، وعن جهلهم أحيانا، وأحيانا أخرى عن الإهمال والسرعة لتوليد حالة أخرى، تحت ضغط الهاجس المادي عوض العناية الطبية اللائقة بكل حالة، حتى ولو كانت بسيطة.

ض. ز

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