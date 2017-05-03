“العشوائي” يغري جنودا إسبان بالناظور

استنفرت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بالناظور عناصرها للكشف عن خبايا دخول جنود إسبان التراب الوطني بمنطقة فرخانة المتاخمة لمليلية المحتلة، واستفادتهم من “امتياز” بناء مساكن عشوائية، يلجؤون إليها في أوقات متفرقة من الأسبوع.

وقال مصدر إن حالة من التوتر تسود أوساط السلطات المحلية بمنطقة فرخانة بدائرة نفوذ بلدية بني نصار، التي تضم عددا من الأحياء الهامشية والعشوائية من قبيل الحي الصيني الشهير (باري تشينو)، بعد اكتشاف عناصر من القوات المسلحة الإسبانية “تملك” مساكن بها. وأوضح المصدر إن الأجهزة المكلفة بالبحث استمعت إلى أعوان ورجال سلطة بالمنطقة للتأكد من هويات وجمع معلومات دقيقة عن عنصرين من الجيش الإسباني، وعنصر من الحرس المدني، يترددون كثيرا على المنطقة الحدودية، وخصوصا بدوار القرمود، حيث شيدوا مساكن لهم ينتقلون إليها في أوقات متفرقة من الأسبوع، وشوهدوا يتجولون بين القاطنين في عدد من المرات.

ولم تكشف التحقيقات عن كيفية حصول جنود إسبان على إذن بالبناء وتشييد مساكن، وكيف حصلوا على رخص تخول لهم ذلك، ومن سمح لهم بالبناء ومتى جرى ذلك، كما لم يعرف عدد العناصر الإسبانية التي استفادت من هذا الامتياز لحد الآن.

ويوجد دوار القرمود، الشهير بالبناء العشوائي، في منطقة قريبة من جبل كوركو المطل على مليلية المحتلة، وهو من بين الدواوير التي تشهد فوضى في البناء غير القانوني وزحف الإسمنت والبراريك والمنازل دون تصميم.

وقال مصدر إن العناصر الأمنية والعسكرية التي حصلت على “رخصة سكن” بالمغرب مازالت تمارس عملها في صفوف القوات الإسبانية، ما يجعل وجودها داخل البلد مصدر قلق دائم للأجهزة الإستخباراتية المغربية التي كثفت من بحثها لمعرفة أكبر عدد من المعطيات حول الموضوع.

وأكد المصدر أن المساكن التي اختارها الجنود الإسبان للسكن والإقامة غير القانونية توجد في منطقة تضع بها السلطات المغربية عددا من الآليات العسكرية والأمنية الحساسة، ضمنها محطة ردار ضخمة لمراقبة جميع التحركات داخل منطقة البحر الأبيض المتوسط، كما يوجد بالنقطة نفسها مركز عسكري هام.

ولم يتأكد مصدر “الصباح” إذا ما كانت السلطات المحلية أغلقت هذه المساكن، أو أصدرت قرارات بهدمها، موضحا، في الوقت نفسه، أن البحث يتواصل في اتجاهات مختلفة لمعرفة الجهات التي “سهلت” لإسبانيين التسلل للمغرب بهذه الطريقة، والسماح لهم بخرق القانون، ومتوقعا أن “رؤوسا” قد تسقط في هذا الملف.

يوسف الساكت

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