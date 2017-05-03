فيديوهات تفضح الدعارة بمراكش

أطاحت أشرطة فيديو، انتشرت بين سكان مراكش عبر “واتساب” و”يوتوب”، صورت بهواتف محمولة أو كاميرات مراقبة، بعدد من المتهمين، ظهروا متلبسين بالدعارة والوساطة فيها أو بالارتشاء، من بينهم رجل أمن.

وتداول المراكشيون شريط فيديو، عبر تقنية “واتساب”، تظهر من خلاله إحدى المومسات في وضع مخل بالحياء مجردة من ملابسها وهي ترقص أمام شاب من أصول صحراوية، تقمص دور خليجي، يطالبها باستدعاء أحد المواطنين من الإمارات المسمى أبو فاضل لإشباع رغباته الجنسية بمدينة البهجة .

ومن خلال لقطة سريعة ظهر فيها وجه الشاب، تمكنت عناصر الشرطة القضائية من تحديد ملامحه واستخراج صورته، قبل إصدار مذكرة بحث في حقه، انتهت باعتقاله لحظة دخوله التراب الوطني قادما من الديار الموريتانية .

وانتقلت عناصر الشرطة القضائية لمراكش إلى الداخلة لتلسم الموقوف، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات النيابة العامة، لاستكمال البحث والتحقيق، فاعترف خلاله المتهم بأنه صور فيديو الفتاة وهي عارية تماما، بإحدى الشقق المفروشة بحي كيليز.

كما صرح أنه يتحدر من إحدى مدن الجنوب وتقمص دور خليجي، لأنه يتقن اللهجة الخليجية، وأنه تردد على دولة الإمارات العربية المتحدة للعمل في سباق الهجن، قبل أن يتعرف على وسيط في الدعارة بمراكش، الذي جلب له المومس، كما مكنه من غرفة قرب أحد المركبات التجارية بحي جيليز.

وأضاف الظنين في معرض تصريحاته للضابطة القضائية أنه حكى لبعض أصدقائه عن الليالي الماجنة التي يقضيها بالشقق المفروشة بمراكش، لتشجيعهم على زيارة المغرب، بعد أن تعرف على الوسيط الذي تم اعتقاله من قبل، الأمر الذي أدى إلى تحديد هوية مرافقته العارية، قبل أن يتم اعتقالها بمدينة بالشمال.

كما أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، “بطلة” شريط إباحي، بثمانية أشهر حبسا نافذا، بعد متابعاتها في حالة اعتقال، طبقا لملتمسات النيابة العامة وفصول المتابعة.

ويذكر أن “بطلة” الشريط الجنسي، الذي خلف استياء عارما لدى سكان مدينة النخيل، تعمل مستخدمة بملهى ليلي بحي جيليز.

وكان شريط الفيديو الإباحي الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر تقنية “واتساب” يظهر المتهمة تتجرد من جميع ملابسها، قبل أن تقوم بحركات إغراء أمام كاميرا هاتفها المحمول، حيث يبادلها شخص في اتصال هاتفي كلمات غزل بلهجة خليجية.

واعتمدت عناصر المصلحة الولائية على الشريط المذكور، لتباشر تحرياتها للوصول إلى صاحبة الشريط، الأمر الذي انتهى بإيقافها، واقتيــادها إلــى مقــر الشــرطــة القضائية، لوضعها رهــن تدابير الحراسة النظــرية، طبقــا لتعليمات النيــابة العامة، لاستكمال البحث والتحقيق، قبل عرضها على أنظار العدالة لمحاكمتها وفق المنسوب إليها .

واستعانت عناصر الشرطــة القضائيــة بمراكش، لفك لغــز الارتشــاء في ملف رخصة اقتصادية خاصــة بمطعــم بزنقة الحرية بكيليــز، بشريـــط فيديــو، تم تسجيلــه بكاميرات المطعــم المذكور، يظهر من خلاله أحد رجال الشــــرطة متلبسا بتسلم الرشوة من صاحبة المحل، وهــو الملف الذي عرف اعتقـــال موظفين عموميين ومراســل لأحد المواقع الالكترونية الوطنية، بعــد نصـب كمين محكـم له انتهى بإيقـــافه، ووضعــه رهن تدابير الحراسة النظــرية، طبقا لتعليمات النيابة العامة، لاستكمــال البحث والتحقيــق، اعترف خلاله بشركائه في عملية الارتشاء، ليتم تقديم جميع المتهمين إلى العدالة وإدانتهم بالسجن النافذ.

محمد السريدي (مراكش)

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