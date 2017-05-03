سيميوني: الريال لم يتأهل بعد

طالب دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، لاعبيه بنسيان مباراة الذهاب، التي انهزم فيها فريقه أمام ريال مدريد بثلاثة أهداف لصفر، أمس الثلاثاء، قائلا “يجب أن نضع هذه المباراة خلفنا”.

وأضاف “كرة القدم رائعة لانك تشهد دائما أمورا غير متوقعة. لا زلت واثقا بأن حظوظنا لا تزال قائمة. الفريق الخصم كان الأفضل خصوصا في إنهاء الهجمات ويجب تهنئته”.

وشدد على “أننا سنتشبث بحظوظنا حتى لو كانت ضئيلة”.

وأقر الأرجنتيني بأن “الأخطاء التي ارتكبناها لم تسمح لنا بالاندفاع إلى الأمام”، مضيفا “سجلوا هدفا، وبعد ذلك سنحت لنا فرصة حقيقية جدا عبر (الفرنسي كيفن) غاميرو تصدى لها الحارس بطريقة جيدة”.

بدوره، اعتبر الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الاسباني، حامل لقب مسابقة دوري أبطال أوربا لكرة القدم، أنه يعيش “شيئا من الجنون” عقب الفوز على جاره أتلتيكو في ذهاب نصف نهائي المسابقة.

وقال زيدان، الذي بات على مشارف النهائي الثاني على التوالي كمدرب في دوري الأبطال، “المشاعر كلاعب، والمشاعر كمدرب، مختلفة تماما”، وذلك في تصريحات أدلى بها عقب المباراة.

وأضاف زيدان، الذي دافع عن الوان النادي من 2001 إلى 2006 وأحرز معه دوري الأبطال عام 2002، “اليوم أعيش شيئا من الجنون، ولكن بالطريقة ذاتها. أنا سعيد جدا بما أقوم به وبما أعيشه يوميا. أتمنى الاستمرار، ومهما استمر ذلك، أنا أغتنم الفرصة اليوم”.

وتابع “صحيح أنني أخرج كل ما بداخلي في كل هدف يسجله فريقي، أضبط أعصابي طيلة المباراة وعندما يسجل هدف نرى انني أخرج كل ما لدي”، مضيفا “هناك الكثير من المباريات، الكثير من الطاقة المبذولة، وأحيانا أنا في حاجة ايضا للتعبير عما في داخلي”.

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