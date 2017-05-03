مناظرة تلفزيونية الليلة تحسم رئاسة فرنسا

يتواجه مرشحا الرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون من تيار الوسط، ومارين لوبان من اليمين المتطرف، اليوم الأربعاء، في مناظرة تلفزيونية في مواجهة أخيرة قبل الجولة الانتخابية الثانية المقررة يوم الأحد القادم.

ولا تزال استطلاعات الرأي تظهر أن ماكرون (39 عاما)، يحتفظ بالصدارة بقوة متقدما بعشرين نقطة على لوبان، مرشحة الجبهة الوطنية قبل أربعة أيام فقط من الجولة النهائية، التي تعتبر على نطاق واسع أهم انتخابات تشهدها فرنسا منذ عقود.

ويختار الناخبون بين ماكرون، المصرفي السابق ذي التوجه الأوربي القوي الذي يريد الحد من اللوائح الاقتصادية مع حماية العمال، ولوبان المتشككة في مزايا الاتحاد مع أوروبا وتريد التخلي عن اليورو وفرض قيود صارمة على الهجرة الوافدة.

كانت الجولة الأولى في 23 أبريل، قد انتهت بتقدم ماكرون بثلاث نقاط فقط على لوبان، لكن يتوقع كثيرون الآن أن يحصد ماكرون العديد من أصوات الاشتراكيين ومؤيدي يمين الوسط الذين خرج مرشحوهم من السباق.

ورغم أنه يتعين على لوبان أن تتسلق جبلا حتى تلحق بماكرون، تمتلئ حملة 2017 بمفاجآت كثيرة، وأصبح تبادل المواقع بين الاثنين أوضح بكثير وأثبتت لوبان (48 عاما) أنها قادرة على اللحاق بماكرون من خلال مناوراتها الحاذقة على ساحة العلاقات العامة.

وحذر ماكرون من أنه لن يتوانى عن توجيه النقد الحاد في مواجهته الليلة مع منافسته التي يقول إن سياساتها تنذر بالخطر.

وقال لتلفزيون (بي.أف.أم)، “لن ألجأ إلى الذم ولن أستعين بعبارات مبتذلة أو مهينة، بل سأدخل في اشتباك لإظهار أن أفكارها تمثل حلولا زائفة.”

أما لوبان التي تصور ماكرون على أنه مرشح ذو موارد مالية عالية متنكر في صورة ليبرالي فقالت “سأدافع عن أفكاري وهو سيدافع عن الموقف الذي يتبناه.”

وقالت في مقابلة أجرتها رويترز أمس الثلاثاء، “برنامجه يبدو غامضا جدا، لكنه في الواقع مجرد استمرار لحكومة (الرئيس الاشتراكي) فرانسوا أولوند”. * حدث لا بد من مشاهدته

وأكدت لوبان مجددا في المقابلة، أنها تريد إخراج فرنسا من دائرة “اليورو”، وعبرت عن أملها في أن يتداول الفرنسيون عملتهم الوطنية في غضون عامين.

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