الحموشي يعاقب متلاعبين بهبة مالية

قال مصدر أمني ل”الصباح”، إن المديرية العامة للأمن الوطني، عاقبت مسؤول أمني يعمل بشرطة الحدود بميناء الدار البيضاء، ورئيسيه المباشرين، موجهة لهم إنذارات، بعدما اتضحت اختلالات من خلال نتائج بحث دقيق، باشرته لجنة تفتيش مركزية في موضوع هبة مالية، كانت قد سلمتها شخصية أجنبية للعاملين بالميناء، بمناسبة رسو سفينتها السياحية بهذه المحطة البحرية.

وأضاف المصدر نفسه، أن لجنة التفتيش رصدت مجموعة من التجاوزات الوظيفية، في مسألة التعاطي مع هذه الهبة المالية، خصوصا وأن هناك نصوص تشريعية ولوائح إدارية دقيقة تحدد كيفية معالجة موضوع الهبات والأداءات النقدية المقدمة في إطار ما يصطلح عليها ب”الأعمال والخدمات المؤدى عنها”.

وأوفدت المديرية في وقت سابق، لجنة تفتيش مركزية إلى ميناء الدار البيضاء، بعد توصلها بتقرير يتحدث عن خروقات مفترضة حول قبول وتوزيع هبة مالية، سلمتها شخصية أجنبية لمصالح الأمن بالميناء.

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