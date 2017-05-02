حقوق الإنسان بالمغرب أمام مجلس جنيف

شرع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بجنيف، في بحث التقرير الوطني للمغرب برسم الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل.

ويشارك في بحث تقرير المملكة، بمناسبة الدورة ال 27 لمجموعة العمل للاستعراض الدوري الشامل، وفد مغربي من مستوى عال يقوده مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.

ويضم الوفد ممثلي وزارات الداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والعدل، والاقتصاد والمالية، والتربية الوطنية، والتكوين المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، والثقافة والاتصال، والأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، والتشغيل والإدماج المهني.

ويشكل التقرير الوطني ثمرة مسلسل مشاورات مع مختلف الفاعلين وخاصة القطاعات الوزارية، والمؤسسات الوطنية، والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني.

ويتوزع التقرير على أربعة أجزاء، وهي وصف لمنهجية ومسلسل صياغته، والإنجازات في مجال تتبع تنفيذ توصيات الاستعراضات السابقة، وخاصة السياسات القطاعية المتعلقة بالحقوق الفئوية ومدى ملائمتها مع الالتزامات الدولية للمملكة، والإجراءات المتخذة من أجل حماية حقوق الإنسان، وأخيرا تحديات الممارسات الجيدة.

وتتكون المجموعة المكلفة بمساعدة مجموعة العمل للاستعراض الدوري الشامل (مجموعة الترويكا)، بالنسبة لهذا التقرير الوطني الثالث، من الإمارات العربية المتحدة (مقرر)، وجمهورية باناما، وجمهورية الكونغو برازافيل.

ويعتبر المغرب من بين البلدان الأربعة الأوائل الذي قدم تقريره في إطار الجولة الأولى للاستعراض الدوري الشامل في 2008. وقد تم تقديم تقرير ثان في 2012 في إطار الجولة الثانية.

وفي 2014، قدمت المملكة تقريرا نصف مرحليا حول حصيلة متابعة تنفيذ توصيات الجولة الاخيرة للاستعراض الدوري الشامل.

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