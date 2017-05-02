شخص يضرم النار في نفسه بالبيضاء

أفادت السلطات المحلية لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، بأن متدربا بمركز التكوين المهني الكائن بحي القدس بسيدي البرنوصي، يبلغ من العمر 20 سنة، أقدم اليوم الثلاثاء داخل مقر المركز، على صب مادة قابلة للاشتعال (دوليو) على نفسه وإضرام النار فيها، حيث تدخلت عناصر الوقاية المدنية لنقله إلى المستشفى الإقليمي بسيدي البرنوصي لتلقي الإسعافات الأولية، قبل أن يتقرر نقله إلى مستشفى ابن رشد.

وحسب المعطيات الأولية، فإن المعني بالأمر أقدم على هذا الفعل بعد أن طالبته إدارة المركز بالتوقيع على التزام بعدم الاستمرار في التغيب عن الحصص التكوينية.

وقد تم فتح تحقيق من طرف المصالح المختصة تحت إشراف النيابة العامة، بخصوص هذا الحادث.

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