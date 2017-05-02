صور لقاء الملك وهولاند

يجر آلاف العمال والموظفين والمستخدمين خيباتهم وانكساراتهم، اليوم (الاثنين)، في مسيرات تنظم لمناسبة فاتح ماي، أو العيد الأممي الذي يشكل في أغلب الدول التي تحترم طبقتها الشغيلة عرسا وصلة رحم، بينما يتحول في المغرب إلى غم وهم ثقيلين على القلب. منذ سنوات، تضاءل الحضور في اح... اقرأ المزيد