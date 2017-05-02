فرنسا تشيد بقرار مجلس الأمن عن الصحراء

أشادت فرنسا اليوم الثلاثاء بمصادقة مجلس الامن التابع للامم المتحدة في 28 أبريل، بالاجماع على القرار 2351، الذي يمدد ولاية المينورسو لفترة سنة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية، رومان نادال “إن فرنسا تشيد بمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 28 أبريل، بالاجماع على القرار 2351 بتمديد ولاية المينورسو لفترة سنة، والتي نشيد بالعمل الذي تضطلع به من أجل السلم والاستقرار بالمنطقة”.

وأضاف نادال خلال لقاء مع الصحافة، أن ” القرار يؤكد عودة بعثة المينورسو لمزاولة مهامها بشكل تام، كما شدد على ذلك تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، الذي كان تعاطيه حاسما مع هذا الملف، مشيرا إلى أن النص المعتمد، يجدد التأكيد على أهمية الإسراع بإعادة إطلاق المسلسل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حال عادل، دائم ومقبول من لدن الأطراف.

وخلص الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية إلى التأكيد على أن “فرنسا تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007، يشكل قاعدة جدية وذات مصداقية، من أجل حل متفاوض بشأنه”.

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