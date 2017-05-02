9.5 في المائة من الأوربيين بدون عمل

أعلن المكتب الأوربي للاحصاءات (يوروسات)، اليوم الثلاثاء، إن نسبة البطالة في منطقة “اليورو” كانت مستقرة في مارس ب9,5% في أدنى مستوى لها منذ أبريل 2009.

وهذا المعدل مماثل لشهر فبراير، لكنه ليس بالمستوى الذي ترقبه المحللون ردا على سؤال لمعهد فاكتست للخدمات المالية الذي راهن على تراجع طفيف ب9,4%.

وبين الدول ال19 الاعضاء في منطقة “اليورو”، هناك تباين كبير إذ أن أدنى معدلات البطالة في مارس 2017 سجلت في ألمانيا (3,9%) ومالطا (4,1%).

وسجلت فرنسا خلال الشهر نفسه نسبة بطالة مستقرة ب10,1%.

أما أعلى معدلات البطالة فسجلت في اليونان (23,5% في يناير 2017 التي هي آخر الأرقام المتوفرة) وإسبانيا (18,2%).

وفي الاتحاد الأوربي معدل البطالة كان ب8,0% في مارس بتراجع مقارنة مع فبراير 8,1%.

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