بلدية المحمدية في وضع انفجار

تعيش بلدية المحمدية، منذ الاثنين الماضي، على صفيح ساخن، بعد تنصل رئيس بلدية المحمدية حسن عنترة من التزاماته تجاه لجنة تقصي الحقائق التي شكلت من الأغلبية والمعارضة الشهر الماضي من اجل البحث والتنقيب والتدقيق في الملفات والصفقات والوثائق الخاصة بتدبير الشأن المحلي التي قال عنها إنها غير قانونية وقام بمراسلة عامل المحمدية الذي ابلغ اللجنة هو الآخر بالقرار.

وعلمت “الصباح” من مصادر قريبة من الملف، انه بعد انتخاب أعضاء لجنة التقصي من داخل أعضاء الأغلبية المشكلة لمكتب المجلس البلدي في دورة، وانتخاب المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي المهدي مزواري رئيسا لها، وضمنت أسماء اللجنة في مقرر الدورة الذي صادق عليه الجميع بمن فيهم رئيس البلدية، ومصادقة عامل المحمدية ورئيس قسم الجماعات المحلية بوزارة الداخلية، اللذين توصلا بنسخ من المقرر وفق المساطر المعمول بها.

وبعد أن أكملت اللجنة مهامها خلال المدة المحددة لها سلفا في شهر يبتدئ في 17 مارس وينتهي في 17 ابريل، تلقت اللجنة دعوة من عامل العمالة علي سالم الشكاف، أطلعهم فيها على رسالة رئيس البلدية، التي يؤكد فيها أن اللجنة غير قانونية، على العلم أن الرئيس واعضاءه طبلوا للجنة يوم إحداثها واعتبروها أول تجربة بالمغرب قانونية.

وعزت مصادر “الصباح”، قيام عنترة بمراسلة العامل كون اللجنة غير قانونية إلى التصريح الذي أدلى به مزواري خلال الندوة الصحفية للجنة المشكلة من 32 مستشارا جماعيا من أصل 47، بمن فيهم أعضاء ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية الذي يسير المجلس وبحضور رؤساء فرق أحزاب الأغلبية (العدالة والتنمية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التجمع الوطني للأحرار)، للمطالبة بـ”تدخل وزارة الداخلية في شخص العامل لفك حالة “البلوكاج” التي تسبب فيها النائب السابع لرفضه تسليم الوثائق المتعلقة بقطاع التعمير”، وأن “معركة الحصول على الوثائق المتعلقة بهذا الملف لن تتوقف إلا بعد الحصول عليها وتطبيق القانون”.

كمال الشمسي (المحمدية)

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