بنعبد الله يخسر دعوى ضد جماعة بتاونات

خسر محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، دعواه ضد عبد الحق أبو سالم رئيس جماعة الرتبة بغفساي، أمام المحكمة الإدارية بفاس التي رفضت الأربعاء الماضي، طلبه تجريد الرئيس من مهمته، بداعي أنه لم يعد منتميا للحزب ودعمه مرشح العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وقررت هيأة الحكم رفض الطلب المقدم بأمر من الأمين العام، من قبل محمد الحناوي برلماني سابق للتجمع الوطني للأحرار، ترشح باسم الكتاب في تلك الانتخابات بدائرة غفساي قرية با محمد، في مواجهة عبد الحق أبو سالم بصفته رئيسا لتلك الجماعة القروية، وفي مواجهة والي الجهة وعامل تاونات ورئيس المجلس الإقليمي العضو فيه.

وقدم دفاع الطرف المدعي، مقاله إلى رئيس إدارية فاس في 23 مارس الماضي قبل إدراج الملف أمام المحكمة التي حجزته للمداولة قبل أسبوع من الحكم، ملتمسا تجريد الرئيس من مهمته، مدليا بفيديوهات وصور فوتوغرافية تظهر عبد الحق أبو سالم رئيس جماعة الرتبة، وسط أنصار “بيجيدي” في الانتخابات التشريعية.

وحاول نبيل بن عبد الله بإعطاء تعليماته للحناوي لرفع هذه الدعوى واستصدار قرار بإعفاء الرئيس المنتمي إلى صفوفه، بعد كسبه دعوى مماثلة ضد عزيز الصادق رئيس بلدية جرف الملحة بسيدي قاسم، بداعي مساندته حزب الأصالة والمعاصرة أثناء الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية نفسها التي لم يترشح فيها.

ولم يثبت للمحكمة عدم انتماء أبي سالم إلى حزب التقدم والاشتراكية الذي فاز باسمه في الانتخابات الجماعية، قبل أن يقع خلاف نتج عن تزكية الحناوي وكيلا للائحته في الانتخابات التشريعية، خرج إثرها بمواقف استشف منها مساندته لوكيل لائحة المصباح.

حميد الأبيض (فاس)

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