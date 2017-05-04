نصائح لتقليص استهلاك الوقود

يختلف استهلاك الوقود حسب نوع السيارة، وحسب الاستخدام بطبيعة وأسلوب القيادة، فيتزايد لدى البعض وينخفض لدى البعض الآخر، بعلاقة مع الازدحام المروري، الذي يفرض استخدام ضاغط الوقود بشكل متكرر، الأمر الذي يفرض على السائق التقيد بمجموعة من الشروط لضبط الاستهلاك.

وبهذا الخصوص، فإن استخدام أسلوب التسارع في القيادة والكبح المفاجئ، يزيد استهلاك الوقود، بنسبة تتراوح بين 5 % و33، داخل المدن وخارجها، فيما يفترض بالسائق التنبه إلى حالة إطارات السيارة، فالمنفوخة بشكل مناسب، تحافظ على مستوى استهلاك ثابت للوقود، عكس التي ينقص الهواء منها.

ويتعين على السائق ألا يتجاوز سرعة 100 كيلومتر في الساعة أثناء القيادة، بما يخفض مستوى الاستهلاك، بغض النظر عن المسافات المقطوعة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى وزن السيارة، فكلما زاد تطلب جهدا اكبر من محرك المركبة، وبالتالي يرتفع استهلاكه للوقود، وبتخفيف هذا الوزن، يمكن توفير 2 % من اللتر، تحديدا «الغازوال».

ويساعد نظام التحكم التلقائي، الذي تتوفر عليه السيارات الحديثة اليوم، في الحفاظ على تسارع واحد الطرق السريعة، ما يقلص استهلاك الوقود، فيما يلعب التحكم الجيد في ناقل السرعات، دورا مهما في تخفيف الضغط على محرك السيارة، وتخفيض ما يستهلكه من وقود.

ويمكن ترشيد استهلاك الوقود من خلال استخدام درجة زيت المحرك الموصى بها من قبل المصنع، فيما تساهم عقلنة استغلال السيارة في تخفيض استهلاك الوقود، ذلك أن تجميع الأغراض التي تستلزم التنقل عبر السيارة، يقلص الاستهلاك ويحافظ على المحرك، ذلك أنه في كل مرة يقود فيها السائق السيارة، يكون المحرك باردا، ويحتاج إلى تسخين، وبالتالي استهلاكا زائدا للوقود.

ب . ع

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