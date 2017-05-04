تغطية الأمراض المزمنة والمكلفة

تحدد نسبة تغطية خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في 70 % من التعريفة الوطنية المرجعية، وترفع هذه النسبة إلى 90 % بالنسبة إلى الخدمات المتعلقة بالأمراض المزمنة والمكلفة، المقدمة بالمستشفيات العمومية، فيما يشمل تحمل الأمراض الخطيرة، أو تلك التي يترتب عنها عجز يتطلب علاجا طويل الأمد، أو التي تكون تكاليف علاجها باهظة الثمن، جميع الخدمات التي تستلزمها طبيا الحالة الصحية للمستفيد، بما في ذلك زرع الأعضاء والأنسجة.

ويستفيد من نظام التأمين الصحي، المنظم بمقتضى القانون 00-65، بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الأشخاص الخاضعون لنظام الضمان الاجتماعي، 4.5 ملايين شخص، حسب الإحصائيات المتوفرة. ومن أجل تمكين المؤمن له من الاستفادة من استرداد مصاريف ملفات المرض المزمن في الوقت المناسب، يتعين على مقدم الخدمة او المؤسسة الصحية المعالجة، تعبئة ورقة العلاجات بكل دقة ووضوح في “ملف التصريح بالأمراض المزمنة”، وهي وثيقة يمكن تحميلها من الموقع الإلكتروني للضمان الاجتماعي.

ويشمل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بما فيها الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى الشخص الخاضع لإجبارية التأمين الأساسي عن المرض برسم النظام الذي ينتمي إليه، الحالة هنا تهم أساسا منخرطي الضمان الاجتماعي، وأفراد عائلتهم الموجودين تحت كفالتهم، يتعلق الأمر بزوج أو زوجة أو زوجات المؤمن، شريطة ألا يكونوا من المستفيدين بصفة شخصية من تأمين آخر مماثل، إلى جانب الأولاد المتكفل بهم من لدن المؤمن، والبالغين من العمر 21 سنة على الأكثر، إضافة إلى الأطفال المتكفل بهم طبقا للتشريع الجاري به العمل.

ب . ع

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