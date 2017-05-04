جديد السوق

“أمانداري” تسوق “إيغ مارين”

شرعت مجموعة «أمانداري» في تسويق مشروعها العقاري الجديد في البيضاء، تخت اسم «إيغ مارين» (Aigue-Marine)، وهو جوهرة معمارية، حسب القائمين على المشروع، تتمركز في طريق أزمور، على بعد ثماني دقائق من المركب التجاري «موروكو مول»، فيما يتألف المشروع العقاري من إقامة سكنية مغلقة ومؤمنة، تتكون من مجموعة من الشقق ، شقتان بكل طابق، تتراوح مساحتهما بين 168 مترا مربعا و213 مترا، يستفيد أغلبها من منظر أخاذ وبانورامي على البحر. ويبلغ عدد شقق هذا المشروع 105 شقق، تتكون من 3 غرف و4، كلها مزدوجة الواجهة، فيما تشكل المساحات الخضراء 70 % من هذا المشروع، أي هكتارين من أصل ثلاثة هكتارات من المساحة الإجمالية، ما يميز المشروع السكني، الأقل كثافة في هذه المنطقة.

ويأتي المشروع الجديد ليعزز منجزات «أمانداري»، التي تسعى إلى إرضاء زبنائها، بوضعها رهن إشارتهم كامل خبرتها وتجربتها، التي تراكمت على مر العشرات من السنين، حسب أمين الشرايبي، المدير العام للشركة، مصيفا بالقول، إن «الخدمات المقترحة عالية الجودة، وتضمن للمالكين المقبلين، نمط عيش مريح ومميز».

“إيسيك” تعرض خدماتها بالمغرب

افتتحت ضواحي الرباط، النسخة المغربية من المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية متخصصة في الشؤون الاقتصادية والتجارية “إيسيك”، لتتمركز قطبا أطلسيا- أفريقيا في إدارة الأعمال، وتجعل من المغرب منصة للانطلاق نحو باقي دول القارة السمراء.

وتوفر المدرسة التي اختير لها موقع بمنطقة سيدي بولقنادل، داخل المجال الحضري الرباط-سلا، تشكيلة واسعة من البرامج، من خلال أسلاك التكوين الأساسي أو المستمر، وهي البرامج الملائمة لكل الراغبين في عيش تجربة تعليمية فريدة، من أجل تطوير مواهبهم وتحقيق طموحاتهم الريادية والقيادية.وبعد اختيارها لدولة سانغافورة في 2005، في قلب منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تسعى “إيسيك” من خلال حرمها الجامعي بالرباط، إلى المساهمة في تطور أفريقيا، سواء عن طريق تسجيل الطلبة الأفارقة، أو التعاون مع الجامعات، أو أيضا، تطوير برامج للتكوين المستمر. وتؤكد إدارة المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية ، عزمها من خلال افتتاحها للحرم الجامعي الجديد بالرباط، الاستجابة لتحدي «بتكوين أطر إفريقية، وفي إفريقيا، ومن أجل إفريقيا»، علما أن»إيسيك»، التي جرى إنشاؤها في 1907، تعتبر مؤسسة أكاديمية للإتقان والتفوق، إذ برزت معهدا لإدارة الأعمال، محتضنة طلابا من 96 دولة.

ب . ع

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