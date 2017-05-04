“أوبو” تطرح “آي 57”

طرحت مجموعة “أوبو” الصينية للإلكترونيات، هاتفها الجديد “آي 57” في الأسواق، إذ سيتوفر الجهاز، ذو التصميم الأنيق، بجميع نقط بيع العلامة في مختلف مناطق المملكة، فيما يقدم للمستخدمين خاصيات جديدة، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل، وقارئ للبصمات، ثابت، ذي سرعة فائقة، وكذا بطارية أكثر استدامة، بينما سيتم تسويق الهاتف الجديد بسعر 2700 درهم.

ويتوفر “آي 57” على كاميرا أمامية استثنائية بدقة 16 ميغابيكسل، التي لاقت نجاحا كبيرا لدى هاتفي “إف 1 إس” و”إف بلوس”، إذ نالت هذه الكاميرا الثناء لقدرتها على التقاط صور دقيقة بجودة عالية، فبفضل فتحة “إف/ 2.0” و”بيوتيفي 4.0″، وكذا وظيفة “سكرين فلاش أوبو”، يمكن للمستخدمين الحصول على صور واضحة، يسهل مشاركتها مع الآخرين، حتى في ظروف الإضاءة الخافتة.

ويحوي هاتف “أوبو” الجديد كاميرا خلفية بدقة 13 ميغابيكسل، وجهاز استشعار سوني “إي إم إكس 258″، يضاف إلى فتحة كبيرة “إف/ 2.2″، ما يتيح حساسية عالية للضوء، وإضاءة فريدة، حتى خلال التصوير ليلا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مرحلة الكشف ذات التركيز التلقائي “بي دي آي إف”، تسمح باستغلال لحظة للضبط الأوتوماتيكي، مدتها حوالي 0.1 ثانية، كما أن نمط “إلترا أش دي”، يتيح للمستخدمين التقاط صور بدقة 50 ميغابيكسل.

ويقدم الهاتف قارئ بصمات أصابع صلب، إذ تكفي لمسة بسيطة بالأصبع على زر الاستقبال، لفتح الهاتف فورا. ويستخدم القارئ سطح “الزركونيوم”، المقاوم للماء، فيما تمنح المنصة ثلاثية البطاقات لمستخدمي”آي 57” مرونة أكبر، بفضل بطاقتين من “الجيل 4″، تتيحان تخزينا إضافيا.

نصائح

تطبيق لرصد تسريبات المعطيات الخاصة

يتيح تطبيق “هاكد” (Hacked) للمستخدمين، الاطلاع على أي تسريب يطول حساباتهم، ضمن عمليات الاختراق للمواقع والخدمات الشهيرة، وهل تم نشر اسم المستخدم وكلمة المرور على العلن.

ويسمح التطبيق للمستخدم بالبحث في قاعدة بيانات موقع “هاف أي بين باوند”، الذي يضم أكبر قاعدة للبيانات المسربة على شبكة الأنترنت، بما في ذلك عناوين البريد الإلكتروني واسم المستخدم وكلمات المرور.

ويتعين على المستخدم في هذه الحالة، إضافة اسمه أو البريد الإلكتروني في الخانة المخصصة، من أجل معرفة حالة حسابه الأمنية، فيما يتيح التطبيق، فحصا يوميا أو أسبوعيا لحالة الحساب، إذ يتلقى المستخدم تنبيهات مباشرة، في حال تعرض حسابه إلى خرق أمني في خدمة معينة أو موقع.

يشار إلى أن تطبيق “هاكد” متوفر مجانا، على متجر “غوغل بلاي”، ويمكن لمستخدمي “أندرويد” تحميله بسهولة على هواتفهم الذكية.

ب . ع

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