الولادات المتكررة تؤدي إلى هشاشة العظام

اختصاصيون ينصحون باحترام مدة عامين بين الولادة والأخرى

تعتبر الولادات المتكررة من الأسباب التي تؤثر على صحة المرأة، خاصة العظام التي تفقد تدريجيا كتلتها، حيث يؤخذ منها كثير من الكالسيوم، ما يؤدي إلى إصابتها بالهشاشة.

ومن أجل حفاظ المرأة على صحتها، فإن الأطباء ينصحون أن يتم احترام مدة زمنية تقدر بعامين بين الولادة والأخرى، حتى تتمكن المرأة من استعادة صحتها وبناء جسمها.

وكلما كانت الولادة الثانية بعد أقل من عامين، فالمرأة تكون في حاجة بعدها إلى نظام غذائي أكثر تركيزا على مواد البناء للتعويض، مثل الكالسيوم، الذي استنفد خلال الحمل الأول، والحديد، والمعادن الأخرى، مع ضرورة الإكثار من تناول الأوراق الخضراء وشرب الحليب لتعويض الكالسيوم، لتكون في صحة أفضل للحمل في المرة المقبلة.

ويؤكد الأطباء أنه إذا تعرضت المرأة إلى الحمل في أقل من عامين، فإن الجنين قادر على أخذ حصته من جسمها، سواء كانت قليلة أم كثيرة، ولكن سيتعب بدن الأم مع توالي الولادات، وستفقد جزءا كبيرا من المواد المهمة لبناء جسمها، وستتعرض للإنهاك، وكذلك الجنين، إن لم تهتم بصحتها وغذائها.

ويشكل الحمل المتوالي عبئا على صحة الأم، خاصة حينما تكون مرضعة، فإن كان المخزون بجسدها كافيا ومقبولا، سيستهلكه الجنين، أما إن كان غير كاف، فسيستهلك ما بجسمها.

وإن كانت الأم تعاني العوز الشديد، بالنسبة إلى الحديد أو الكالسيوم، فإن احتمال أن يولد الطفل غير مكتمل الوزن عند الولادة يكون واردا، أو يولد بمشاكل صحية ومرضية، مثل نقص المناعة. أما إن منحت جسمها الفرصة لتستعيد حيويتها، فستضع طفلا في صحة وحيوية.

ومن جهة أخرى، فإن الولادات المتكررة تؤدي إلى عدة تغييرات فيسيولوجية تتجلى في هبوط المهبل، وارتخاء عضلات الحوض، وبالتالي ينصح الأطباء النساء بممارسة التمارين الرياضية، التي تقوي عضلة الحوض، وتمنع الهبوط الناتج عن تكرار الولادات.

ومن بين سلبيات الولادات المتكررة، أنها من الممكن أن تخفض نسبة الولادة الطبيعية، وترفع نسبة توقع ولادة قيصرية، فقدرة الرحم على التوسع والدفع تقل تدريجيا.

وتعتبر التغذية المتوازنة مهمة جدا بالنسبة إلى المرأة في حالة الولادات المتكررة، إذ ينبغي عليها استغلال فترة عامين بين كل ولادة وأخرى، للاعتناء بصحتها، والترويح عن نفسها بالرياضة، وتفادي المشاكل الصحية.

وأكدت كثير من الدراسات أنه مع تكرار الحمل خمس مرات متتالية ومتقاربة، تفقد عضلات الرحم متانتها، مقارنة بعدد ولادات أقل، حيث ترتخي، ويمتلئ الرحم بالألياف، ويفقد مرونته، مما يجعل الأم عرضة لانفجار الرحم في ولادات لاحقة.

أ . ك

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