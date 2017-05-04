المنشطات الجنسية تؤثر على القلب

متخصص قال إن التوتر والمشاكل النفسية من عوامل تراجع أداء الرجل جنسيا

غالبا ما يلجأ الرجل، عند التفكير في تحسين ممارسته الجنسية، إلى الاستعانة بالمنشطات، إلا أن المثير في الأمر، أن اللجوء إليها، غالبا ما يكون دون استشارة طبية، الشيء الذي من الممكن أن تترتب عنه مشاكل صحية كثيرة، سيما إذا كان الشخص يعاني أمراضا مزمنة.

وقال البروفيسور ربيع رضوان، اختصاصي في جراحة المسالك البولية، إنه يستحسن استشارة الطبيب، وذلك من أجل تحديد السبب الذي دفع الرجل إلى التفكير في المنشطات الجنسية، والاستعانة بها، سيما أن مشاكل كثيرة يمكن أن تكون السبب في تراجع أدائه الجنسي، دون الوصول إلى مرحلة العجز.

وأوضح رضوان، في تصريح سابق لـ”الصباح”، أنه قد تكون بعض المشاكل النفسية والاجتماعية والتوتر من أسباب العجز الجنسي في بعض العلاقات الجنسية، أو أن المريض يقوم بجهد كبير نظرا لطبيعة عمله.

وأضاف رضوان أن هناك فرقا بين الأدوية المهيجة والتي تعالج العجز الجنسي، إذ أن الرجل يمكنه استعمال الأولى إذا لم تكن لديه الرغبة في ممارسة الجنس إذ أنها تهيجه، بسبب الهرمونات التي تحتوي عليها، وتزيد رغبته، في الوقت الذي تعمل الثانية على مساعدة الرجل على تجاوز بعض المشاكل التي تحول دون ممارسة الجنس، رغم أن لديه رغبة في ذلك.

وجاء في التصريح ذاته “الأشخاص الذين يعانون مشاكل جنسية يمكنهم تناول تلك الأدوية دون أن يكون لها تأثير، إلا أنه إذا كان الرجل يعاني مشاكل أخرى صحية، مثلا أمراض القلب وفي مراحل متقدمة، وأنه لا يقوى على القيام بمجهود بسيط، مثلا صعود السلالم، فبطبيعة الحال سيكون لها تأثير سلبي على صحته، سيما على عمل دقات القلب”.

وفي الحوار ذاته، قال البروفيسور رضوان، إن الرجال في كل الأعمار يمكنهم استعمال تلك الأدوية لتحسين علاقتهم الجنسية، الشرط الوحيد أن يقووا على تحمل الجهد الذي يتوقع أن يقوموا به خلال العلاقة الجنسية، في حال كانوا كبار السن، وأن ذلك لن يرهقهم، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الأدوية التي يتناولونها، إذا كانوا يعانون أمراضا مزمنة.

إ. ر

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