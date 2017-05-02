قصة عميلة أمريكية في FBI تزوجت بداعشي

بثت شبكة “سي إن إن” الأميركية، تحقيقا تلفزيا يروي تفاصيل سفر مواطنة أميركية تعمل في مكتب التحقيقات الفدرالي الـ FBI إلى سورية للزواج من أحد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية داعش.

يتعلق الأمر بدانييلا غرين، وهي موظفة متخصصة في الترجمة وعلوم اللغات، التحقت بالـ FBI عام 2011، وتم تعيينها في يناير سنة 2014 في مكتب ديترويت في ولاية ميشغن لمتابعة ملف أحد العناصر الإرهابية.

وفي يونيو من العام نفسه، غادرت غرين الولايات المتحدة الأميركية في اتجاه تركيا، حيث تواصلت مع الشخص الذي كانت تتابع تحركاته، لتسهيل التحاقها به في الأراضي السورية، وفق “سي إن إن”.

وأوضحت الشبكة أن دانييلا كذبت على الـ FBI، إذ صرحت أثناء تعبئة وثيقة رسمية خاصة بعطلتها أنها ستزور والديها في ألمانيا، غير أنها غيرت الوجهة إلى تركيا.

ومباشرة بعد وصولها إلى سورية، تزوجت هذه الموظفة من شخص يدعى أبو طلحة الألماني، وهو مواطن ألماني كان قبل التحاقه بداعش، اسما معروفا في الساحة الغنائية في ألمانيا.

واستعرضت “سي إن إن” كيف تحول هذا الألماني من مغني راب إلى متطرف، اعتنق الإسلام وبايع زعيم داعش أبو بكر البغدادي.

إذاعة سوا

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