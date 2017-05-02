عباس يستهل زيارة رسمية لواشنطن

بدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، تستمر ثلاثة أيام، يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم غد الأربعاء.

كما سيلتقي الرئيس الفلسطيني خلال الزيارة مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ومستشار الأمن القومي الجنرال هربرت ريموند ماكماستر، وكبار المسؤولين الأمريكيين.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، فإنه سيتم خلال لقاء الرئيسين “التشاور بشأن الدور الذي يمكن أن تضطلع به الإدارة الأمريكية, في استئناف مفاوضات السلام، والتوصل إلى حل للقضية الفلسطينية، يراعي الحقوق التاريخية” للشعب الفلسطيني.

ونقلت الوكالة عن الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، قوله إن القمة المرتقبة بين الرئيسين عباس وترامب في البيت الأبيض في الثالث من الشهر الجاري “هامة للغاية”، وسيؤكد خلالها الرئيس عباس “أن الحل العادل والشامل يقوم على أساس حل الدولتين, ومبادرة السلام العربية”.

واعتبر أبو ردينة ” أن هناك فرصة حقيقية لصنع السلام، وعلى المجتمع الدولي أن يعمل على تعزيز هذه الفرصة، وعدم إضاعتها، لأن المنطقة في حالة غليان، ولا يجوز استمرار الاحتلال بأي شكل من الأشكال”.

ويرى عدد من المحللين والمراقبين أن هذه الزيارة “تكتسب أهمية خاصة” في ظل إضراب الأسرى المفتوح عن الطعام المتواصل منذ 16 يوما واستمرار إسرائيل في سياساتها الاستيطانية وتنصلها من استحقاقات عملية السلام.

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