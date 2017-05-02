سيميوني: الريال سيوجعنا

اعتبر مدرب أتلتيكو مدريد الاسباني، دييغو سيميوني، أن ريال مدريد قادر على أن “يوجع” فريقه في اللقاء الذي يجمعهما، اليوم الثلاثاء، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوربا في كرة القدم.

وقال الأرجنتيني سيميوني، في مؤتمر صحافي، أمس الاثنين، “أتوقع أن يدخل الخصم المباراة بشكل جيد، كما يقوم بذلك عادة على ملعبه. سيحاولون أن يوجعونا لاسيما في بداية المباراة مع الضغط المكثف”، مضيفا “علينا أن نحافظ على صلابتنا وجر اللقاء إلى مكان يناسبنا”.

ويلتقي الفريقان، بعد قليل على ملعب حامل اللقب ريال “سانتياغو برنابيو” في العاصمة الاسبانية. وبات النادي الملكي يشكل عقدة لأتلتيكو في المسابقة القارية خلال الأعوام الماضية، إذ أحرز اللقب على حسابه مرتين في نهائي 2016 و2014، وأقصاه من ربع نهائي 2015.

واعتبر سيميوني أنه “في كل مباراة، الفترة التحضيرية تدفعني إلى الانعزال عن كل شيء، مع توتر طبيعي في مواجهة المسؤولية التي نحملها حيال المشجعين والنادي. هذا يتصاعد وأشعر به”.

ونوه سيميوني بالعمل الذي يقوم به الفرنسي زين الدين زيدان على رأس الجهاز التقني للريال، معتبرا أنه “أعاد التوازن إلى نفسية اللاعبين، وشكل فريقا كبيرا ونجح في إيصاله إلى مستواه الراهن، وهو مستوى جيد، جيدا جدا”.

وأضاف “كما أظهرت مواجهاتنا السابقة، المباريات في مواجهة الفرق الكبيرة تفرض دائما صعوبات. ومباراة الغد تجمع فريقين كبيرين”.

تعليقات