قتلى في إطلاق نار بالقاهرة

قتل ضابطان برتبة نقيب وشرطي برتبة أمين، وأصيب خمسة آخرون من أفراد دورية أمنية، استهدفها مسلحون كانوا يستقلون سيارتين مساء أمس الاثنين بنصر في ضواحي القاهرة.

وقال مسؤول الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية، إن المسلحين اقتربوا من الدورية الأمنية المتحركة أثناء مرورها بإحدى الساحات في مدينة نصر، وأطلقوا النيران على عناصر الأمن التي بادلتهم إطلاق النار.

وأضاف مسؤول الإعلام الأمني في بيان لوارة الداخلية، أن تبادل إطلاق النيران أسفر عن مقتل نقيب من قوة إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن القاهرة، ونقيب آخر من قوة مباحث قسم شرطة عين شمس، وأمين شرطة من قوة إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن القاهرة، وإصابة خمسة من رجال الشرطة.

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