مزوار والحيطي يواصلان العمل في إطار “كوب 22”

أكد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الاثنين، أنه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، سيواصل صلاح الدين مزوار وحكيمة الحيطي تحمل مهامهما على التوالي ك” رئيس للدورة 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الاطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية “(كوب 22) وك ” بطلة سامية للمناخ “.

وأضاف البلاغ أن صاحب الجلالة أشاد بالدور الفعال ونكران الذات والمهنية التي أبان عنها مزوار والحيطي في إطار رئاسة المغرب للدورة 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية، وهي المؤهلات التي سيعملان على استثمارها لضمان الاستمرارية ومتابعة تنفيذ توصيات مؤتمر مراكش حول المناخ الذي انعقد من 7 إلى 18 نونبر 2016 .

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