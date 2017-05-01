شهدت مدن المملكة اليوم الاثنين، احتفالات النقابات والعمال بعيد الشغل الموافق لفاتح ماي.
وكانت التعبئة ليوم العمال مختلفة من منطقة إلى أخرى، فيما خرج البعض بالدار البيضاء في مسيرات.
إليكم بعض صور احتفالات عيد الشغل بالبيضاء (من تصوير أحمد جرفي):
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