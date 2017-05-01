صور احتفالات عيد الشغل بالبيضاء

تشكلت الحكومة ووضعت برنامجها، وتقدم سعد الدين العثماني بتصريحه أمام أعضاء البرلمان لنيل ثقته، إلا أن قيادة العدالة والتنمية ما زالت تتحدث عن تنازلات مؤلمة قدمها الحزب، فعوض الدفاع عن أهم وثيقة في حياة الحكومة الجديدة، اختار «بيجيدي» خطابا مزدوجا يرسم مناطق عازلة بين الق... اقرأ المزيد