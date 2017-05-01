الرباطي مدربا لتطوان

قدم المكتب المسير للمغرب التطواني، صباح اليوم الاثنين، الدولي المغربي السابق أمين الرباطي، مدربا للفريق الأول إلى نهاية الموسم الرياضي، خلفا للإسباني سيرجيو لوبيرا المقال.

واختار المكتب المسير الرباطي، نظرا للعلاقة الجيدة التي تربطه باللاعبين، إذ يريد إنهاء الموسم بأحسن حال، في انتظار فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تعيين مدرب جديد وإجراء انتدابات هامة، كما سيساعده في مهامه جمال الدريدب.

وحمل الرباطي قميص “الماط” في وقت سابق، ثم الرجاء الرياضي وقطر القطري وأولمبيك مارسيليا الفرنسي والوحدة والظفرة الإماراتيين.

وتنتظر المغرب التطواني مباريات قوية في الجولات الأربع الأخيرة، إذ سيواجه اتحاد طنجة وحسنية أكادير وأولمبيك آسفي والفتح الرياضي.

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